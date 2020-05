35 años del histórico concierto de The Smiths en Madrid

Hace 35 años, el 18 de mayo de 1985, tenía lugar en el Paseo de Camoens de Madrid el histórico concierto de The Smiths en la capital.

Y decimos histórico porque lo fue, primero por ser gratuito al estar enmarcado dentro de las Fiestas de San Isidro 1985 organizadas por el alcalde Tierno Galván y además, por ser el concierto más multitudinario que la banda de Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce diera en toda su carrera. Los viejos del lugar cuentan que se congregaron en la explanada del paseo de Camoens cerca de 300.000 personas.

El concierto fue retransmitido por TVE dentro del espacio La Edad de Oro, presentado por Paloma Chamorro, quien después del concierto nos regaló una entrevista exclusiva con Morrissey y Marr que forma parte de la historia de la televisión musical española.

The Smiths acababan de publicar Meat Is Murder (1985), su único trabajo que consiguió alcanzar el nº1 de las listas de ventas en Gran Bretaña, un par de meses antes y venían con él bajo el brazo. Además, durante el show nos presentaban una nueva canción, “Shakespeare’s sister”, que se había editado como single el mes de marzo.

Siempre es un buen momento para recordar el concierto, que tuvo este setlist:

01 – William it was really nothing

02 – Nowhere fast

03 – I want the one I can’t have

04 – What she said

05 – How soon is now ?

06 – Handsome devil

07 – That joke isn’t funny anymore

08 – Shakespeare’s sister

09 – Rusholme ruffians

10 – The headmaster ritual

11 – Hand in glove

12 – Still ill

13 – Meat is murder

14 – Heaven knows I’m miserable now

15 – Miserable lie

16 – Barbarism begins at home

17 – This charming man

18 – You’ve got everything now

Ya que sabemos que una reunión de The Smiths está más que descartada, desempolvemos este mítico momento de su historia como mejor manera de recordarles.