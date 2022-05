50 años de Ziggy Stardust de David Bowie

Se cumple el 50 aniversario del lanzamiento de “Starman” de David Bowie, el primer sencillo de The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972). Para celebrarlo, Parlophone Records anuncia los detalles de la publicación de dos lanzamientos en vinilo muy especiales.

The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars es el álbum revolucionario que catapultó a David Bowie al centro de atención internacional. Durante los últimos 50 años se ha mantenido como un disco de referencia, creciendo en éxito y reconocimiento cada año que pasa. Ahora está arraigado en la cultura popular, su innegable influencia abarca a músicos desde Arcade Fire hasta Lady Gaga, pasando por la estética andrógina de Harry Styles, las camisetas de Noel Fielding en The Great British Bake-Off o los desafíos de maquillaje de Ziggy en Tik-Tok.

David Bowie puso fin al personaje de Ziggy Stardust en julio de 1973 en su histórico último show con Spiders From Mars en el Hammersmith Odeon de Londres, pero el impacto de Ziggy resuena con fuerza hasta nuestros días.

El 17 de junio de 2022, 50 años y un día después de la fecha de lanzamiento original en Reino Unido, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars se publicará en edición limitada 50 aniversario masterizado a media velocidad y un Picture Disc con el mismo máster y una réplica del póster promocional del álbum.

Esta nueva se tomó de una cinta Neumann VMS80 capturado de los masters originales de Trident Studios a 192 kHz, sin procesamiento adicional en la transferencia. La velocidad media fue cortada por John Webber en AIR Studios.

Estas son las canciones de la reedición de ‘The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’ de David Bowie

SIDE ONE

Five Years – 4:42

Soul Love – 3:34

Moonage Daydream – 4:40

Starman – 4:10

It Ain’t Easy – 2:58

SIDE TWO

Lady Stardust – 3:22

Star – 2:47

Hang On To Yourself – 2:40

Ziggy Stardust – 3:13

Suffragette City – 3:25

Rock ’n’ Roll Suicide – 2.58

Escucha ‘The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’ de David Bowie