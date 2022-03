7 días en Muzikalia (semana del 28 de febrero)

Muzikalia regresa a tu mail como cada sábado, con un resumen de los contenidos más interesantes que te hemos traído esta semana. Siete días en los que hemos tenido un montón de novedades de festivales y aparte, hemos estrenado algunas canciones muy chulas.

Aprovecha, que de un vistazo, puedes navegar por todas las secciones de la revista sin que nada se te pase.

ENTREVISTAS DE LA SEMANA

Vega: “Lo difícil no es empezar, sino mantener una carrera después de veinte años” Lee la entrevista completa aquí.

Juárez: “Funcionamos por impulso, en cada momento sale lo que sale y tampoco nos preguntamos por qué. Nos gusta trabajar así” Lee la entrevista completa aquí

DISCOS DE LA SEMANA

J.P. Bimeni – Give Me Hope (Lovemonk)

¿Son ustedes amantes del soul a la antigua usanza? Pues este es su disco. Y no me refiero a simple revival. Hablamos de soul ardiente, al estilo de los grandes, pero sin copias baratas. Sin quiero y no puedo.

Magia Bruta – Un Día Nuevo (Foehn Records)

Un Día Nuevo (Foehn Records, 2022) es un portento de ideas, de ensayos alocados, de música palpitante. Entre sus poliédricas armonías hay un intento -de resultados excelsos, huelga decirlo- de crear una cosmología propia tomando prestadas influencias para después, propulsarlas como armas arrojadizas llenas de futuro. El porvenir es pervertir el pasado y fantasear con un presente. Hay radica la magia bruta.

SASAMI – Squeeze (Domino / Music As Usual)

Un disco repleto de canciones en donde la autora da rienda suelta a sus obsesiones, ya sean estas de rabia como de decepción por las relaciones tóxicas. Nada nuevo si se ponen a pensar ya que estamos acostumbrados que la juventud mainstream explote el dolor como moneda de cambio. ¿Hasta cuándo? Veremos como evoluciona el teenpop.

VV.AA – Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (Atlantic)

Las nuevas generaciones que se dedican a la música reivindican su legado ahora con este fabuloso disco Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (Atlantic, 2022) en donde aparece la japonesa en portada con un primer plano pixelado. El futuro es un grito infame, nervioso y desestabilizador como el glitch que distorsiona nuestra visión.

crek noarde – un discreto vigor (Discos Belamarh)

Agazapados en el fondo de un túnel sin luz, menos aterrados que aterradores y terroristas del sonido, crek noarde, apenas surge del mundo subterráneo en el que sus almas del purgatorio conviven. Sin embargo, sabemos que existen porque existen registros de ese inframundo de experimentación y guturalidad, de auténtica devoción a lo primigenio y al surrealismo, como este un discreto vigor.

REPORTAJES DE LA SEMANA

10 directos indispensables de Bunbury

Ya que sus presentaciones en vivo tienen que detenerse, hemos pensado que es una buena ocasión para recordar algunos de los mejores álbumes en directo que ha ido editando desde el comienzo de su trayectoria. Discos que transmiten la gran capacidad escénica del vocalista, la solvencia de sus bandas y la emoción con la que su público acoge ese ramillete de canciones inmortales. Diez obras con todas las facetas que hasta el día de hoy le hemos conocido.

LIBROS MUSICALES

Ya disponible Diagonal Battiato, nueva referencia de la editorial Muzikalia.

Un recorrido por la discografía en español del maestro siciliano, que alterna las conversaciones realizadas con sus adaptadores desde Ecos de Danzas Sufi (1985) hasta Ábrete Sésamo (2013), con las voces de nuestra escena que han versionado y admiran sus canciones.

Yumi y su banda. Alimaña superstar (J. Olloqui)

Penurias preadolescentes, movidas familiares, videoclips fallidos, y un montón de referencias e influencias musicales y culturales que colocarán una mueca de sonrisa al lector que comparta con el autor toda esa suerte de recuerdos que ahí perduran.

OTROS CONTENIDOS

Playlist Emergente de La Semana

Las últimas bandas de 7 Minutos Al Día

Los podcast más interesantes de la semana

Las últimas noticias musicales

Y recuerda que mañana en Muzikalia, tendrás las mejores canciones de la semana…