Existen pocas cosas capaces de unir a las personas de manera indiscriminada. Sin embargo, el baile y los videojuegos son capaces de generar vínculos sin importar género, raza, religión, ni clase social. Por suerte, con la ayuda de la tecnología, varios desarrolladores de software lograron fusionarlos y convertirlos en productos tan interesantes como un online casino. A continuación, hacemos un repaso por los 7 juegos online hechos con temática musical más populares hasta ahora.

7. Beat Saber

¿Quién diría que hacer música con sables sería tan divertido? Los desarrolladores de Beat Games tenían la corazonada de que este concepto sería un Home Run para los aficionados del ritmo y de los videojuegos, y lo confirmaron cuando lanzaron Beat Saber al mercado. Esta pieza fue creada para ser jugada con visores de realidad virtual en distintas plataformas, es una experiencia de ritmo sumamente inmersiva.

El objetivo del juego es ir destruyendo con un par de sables luminosos los obstáculos que van apareciendo en el camino. Además de divertido, Beat Saber es una excelente manera de ejercitar la mente y el cuerpo, pues es necesario moverse bastante para jugar a pleno.

6. Central Dance 2

Tras haber disfrutado del éxito de Central Dance, Harmonix Music Systems y MTV Games estrenaron Central Dance 2 para consolas Xbox 360. En esta versión los jugadores pueden disfrutar del modo campaña, versus y cooperativo, además de los nuevos cuerpos de bailes: Flash4ward, HiDef, Lu$h Crew, Glitterati y Riptide. Además, el juego también incluye 44 canciones capaces de hacer sentir el ritmo hasta a los gamers más tímidos.

5. GTA V Online: The Diamond Casino and Resort

El universo de GTA es tan grande, que tiene una variante basada en casinos, y aunque no es un juego en el que hay que hacer música para obtener alguna bonificación, el aspecto musical de este título es tan importante como sus brillantes escenarios.

En The Diamond Casino and Resort, los desarrolladores de Rockstar Games ofrecen a los jugadores salas de juegos repletas con tragaperras temáticas, mesas de póker, blackjack y otras atracciones en las que es posible apostar usando dinero virtual. Además, está disponible para Playstation, Xbox y PC.

4. Lumines Remastered

En la novena entrega de este clásico, Resonair se encargó de renovar las mecánicas de juego, poniéndose a tono con las exigencias de la nueva era. En esta versión, Lumines presenta bloques de dos colores en una cuadrícula, que caen en pares de 2×2 desde la parte superior de la pantalla.

Mientras, una línea de tiempo pasa de izquierda a derecha eliminando los bloques del mismo color. A diferencia de la versión antigua, en esta entrega del puzzle musical, es posible editar los colores de los cubos y sentir vibración en los controles de la consola.

3. Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

El éxito de Hatsune Miku: Project DIVA traspasó fronteras hasta conquistar al público occidental que sigue enganchado de su interesante jugabilidad; y aunque ya es un clásico, no deja de ser una de las opciones más populares entre los gamers amantes de la música. Luego de años de espera, los fans de la saga distribuida por SEGA recibieron con emoción esta entrega compatible con PC y Nintendo Switch en su versión Mega Mix.

En esta modalidad, los jugadores podrán usar el control de movimientos para jugar a través de gestos con la opción Mix. En caso de preferir los mandos, en el modo arcade permite usar los dos joystick para interpretar alguna de las 100 canciones disponibles en el repertorio. Hatsune Miku: Project DIVA también ofrece una amplia gama de vestuarios y peinados para Miku, así como la opción de cambiar el estilo gráfico del juego entre uno animé y el otro con corte muy similar al de las entregas anteriores.

2. Guitar Hero

Este título conquistó a los amantes de la música desde que salió al mercado hace casi 20 años. Disponible para Playstation, Xbox, Nintendo y PC, el objetivo de Guitar Hero es atinarle a las notas que salen en pantalla bien sea con el mando o con la guitarra. Una de las características más atractivas del título de Harmonix es el nutrido catálogo de canciones que con el tiempo ha dado paso a diversas versiones del juego.

1. Just Dance 2021

Just Dance es uno de los juegos musicales favoritos de los gamers que aman bailar y no es de extrañar que siga siendo tan popular. En su decimosegunda edición, los desarrolladores de Ubisoft pusieron a disposición el modo de juego Quickplay, el cooperativo y el Kids. Otra novedad muy interesante son las 41 canciones nuevas interpretadas por figuras como Lady Gaga, Justin Timberlake, Eminem, entre otros; además de seis temas más en modo alternativo, que pueden ser bailadas desde una consola PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch y Stadia.