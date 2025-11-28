Angelpop regresa con un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El músico y DJ murciano Angelpop regresa después de unos meses con el lanzamiento de un nuevo sencillo, «No entiendo cómo no aprendo». La canción es un nuevo adelanto del que será su próximo álbum, que publicará Clifford Records en una fecha todavía por definir. «No entiendo cómo no aprendo» es una pieza de pop electrónico elegante que se distingue por su atmósfera envolvente, sus guitarras oscuras y una palpable sed de revancha lírica. La canción captura ese momento universal en el que, a pesar de la experiencia, uno se encuentra repitiendo los mismos patrones.

El nuevo sencillo de Angelpop ha sido arreglado, mezclado y masterizado por David Van Bylen (productor reconocido por su trabajo con artistas como Sidonie, Izal, o La Habitación Roja). La composición y grabación corren a cargo del propio Angelpop. El exmiembro de Vacaciones sigue así su camino hacia la consolidación como una figura clave dentro del panorama independiente. Además de músico, es un DJ de prestigio que ha pinchado en algunos de los principales festivales españoles, y también en muchas de las salas más importantes.

A continuación puedes escuchar «No entiendo cómo no aprendo», lo nuevo de Angelpop.

(Foto: Isabel Cortés)