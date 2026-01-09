‘Antes de que salga el Sol’ es lo nuevo de 091

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

091 están de vuelta seis años después de su última grabación, La Otra Vida. y nos presentan “Antes de que salga el Sol”, un nuevo tema que reafirma que la frescura no depende de modas ni de artificios, sino de la honestidad creativa y del oficio.

La canción conecta con el presente desde la sencillez, apoyada en una letra cuidada y una composición sólida que le confieren un carácter atemporal, demostrando que cuando la música nace de la autenticidad, el paso del tiempo no la erosiona, sino que la refuerza.

La canción se incorpora a las ya estrenadas «No tiene sentido escapar» y «Ven vestida de nube» y formará parte de Espejismo Nº 9, el próximo disco del grupo, previsto para el 6 de febrero, un álbum que confirma el excelente momento creativo de los granadinos.

Escucha ‘Antes de que salga el Sol’ de 091

Próximos conciertos de 091

14 febrero

MADRID

La Riviera – Inverfest – Entradas

10 abril

GRANADA

Industrial Copera

11 abril

SEVILLA

Sala Custom

17 abril

VALENCIA

República

18 abril

MURCIA

REM

02 mayo

BILBAO

Santana 27

07 mayo

BARCELONA

Apolo 2 – Guitar BCN

21 mayo

SANTIAGO

Capitol

23 mayo

GIJÓN

Albéniz

Compra entradas en su web.