‘Antes de que salga el Sol’ es lo nuevo de 091
091 están de vuelta seis años después de su última grabación, La Otra Vida. y nos presentan “Antes de que salga el Sol”, un nuevo tema que reafirma que la frescura no depende de modas ni de artificios, sino de la honestidad creativa y del oficio.
La canción conecta con el presente desde la sencillez, apoyada en una letra cuidada y una composición sólida que le confieren un carácter atemporal, demostrando que cuando la música nace de la autenticidad, el paso del tiempo no la erosiona, sino que la refuerza.
La canción se incorpora a las ya estrenadas «No tiene sentido escapar» y «Ven vestida de nube» y formará parte de Espejismo Nº 9, el próximo disco del grupo, previsto para el 6 de febrero, un álbum que confirma el excelente momento creativo de los granadinos.
Escucha ‘Antes de que salga el Sol’ de 091
Próximos conciertos de 091
14 febrero
MADRID
La Riviera – Inverfest – Entradas
10 abril
GRANADA
Industrial Copera
11 abril
SEVILLA
Sala Custom
17 abril
VALENCIA
República
18 abril
MURCIA
REM
02 mayo
BILBAO
Santana 27
07 mayo
BARCELONA
Apolo 2 – Guitar BCN
21 mayo
SANTIAGO
Capitol
23 mayo
GIJÓN
Albéniz
