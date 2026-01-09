Lo último:
‘Antes de que salga el Sol’ es lo nuevo de 091

091 están de vuelta seis años después de su última grabación, La Otra Vida.  y nos presentan “Antes de que salga el Sol”, un nuevo tema que reafirma que la frescura no depende de modas ni de artificios, sino de la honestidad creativa y del oficio.

La canción conecta con el presente desde la sencillez, apoyada en una letra cuidada y una composición sólida que le confieren un carácter atemporal, demostrando que cuando la música nace de la autenticidad, el paso del tiempo no la erosiona, sino que la refuerza.

La canción se incorpora a las ya estrenadas «No tiene sentido escapar» y «Ven vestida de nube» y formará parte de Espejismo Nº 9, el próximo disco del grupo, previsto para el 6 de febrero, un álbum que confirma el excelente momento creativo de los granadinos.

Escucha ‘Antes de que salga el Sol’ de 091

 

Próximos conciertos de 091

14 febrero
MADRID
La Riviera – Inverfest –  Entradas

10 abril
GRANADA
Industrial Copera

11 abril
SEVILLA
Sala Custom

17 abril
VALENCIA
República

18 abril
MURCIA
REM

02 mayo
BILBAO
Santana 27

07 mayo
BARCELONA
Apolo 2 – Guitar BCN

21 mayo
SANTIAGO
Capitol

23 mayo
GIJÓN
Albéniz

Compra entradas en su web.

