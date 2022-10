Arranca Benalfest, con Shinova, Nena Daconte, La Pegatina y más

Hoy y mañana se celebra Benalfest en Benalmádena el festival de música que trae al sur el espíritu del Sonorama. A los artistas ya anunciados se unen otros tantos como Maren, Tessa o Molina Molina, entre otros, formando un cartel irresistible para todos los amantes de la música que estén en la localidad malagueña. Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse en este enlace.

El viernes 28 podremos disfrutar, además de a los ya anunciados Shinova y Nena Daconte, de Maren y Lavender. La cantante y compositora bilbaina Maren presentará su último EP, compuesto íntegramente en euskera. El grupo de jóvenes benalmadenses Lavender también estarán en esta jornada inaugural del festival, con un sonido rockero y alternativo.

El sábado 29 tendrán lugar los imprescindibles conciertos de La Pegatina y Mr. Kilombo. Ahora, se unen a ellos el artista Molina Molina con sus melodías pop enérgicas y vitales, y We Are Not DJ’s, que cuentan con más de 70 festivales a sus espaldas y prometen convertir el Recinto Ferial de Los Nadales en una auténtica pista de baile.

El Benalfest contará en esta segunda jornada con otro escenario en Plaza La Niña, donde a partir de las 12h podremos disfrutar de los conciertos de la rapera valenciana Tessa, la cantante Hoonine y la banda de indie Vasck. Los más pequeños podrán disfrutar en los Jardines del Muro del Benalbaby, con el espectáculo infantil de Quimirock y diversos talleres de 12 a 14h.

Más info y entradas en su web.