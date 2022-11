Así fue la actuación de Eurythmics en el Rock & Roll Hall Of Fame

Eurythmics han sido uno de los introducidos en el Rock & Roll Hall Of Fame en su edición de 2022. La banda de Annie Lennox y Dave Stewart han sido reconocidos este año junto a artistas como Eminem, Judas Priest, Dolly Parton, Duran Duran, Carly Simon, Pat Benatar y Harry Belafonte, entre otros.

El dúo de synth-pop, que fue presentado por el guitarrista de U2 The Edge interpretó las canciones “Would I Lie to You?”, “Missionary Man” y “Sweet Dreams (Are Made of This)” como parte del evento.

Disfruta de la actuación de Eurythmics