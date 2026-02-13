Avatar + Alien Weaponry + Witch Club Satan en gira conjunta este mes

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La banda sueca Avatar vuelve a España como cabeza de cartel de una gira que combina teatralidad y metal oscuro. Los acompañan dos proyectos potentes y con personalidad propia, los neozelandeses Alien Weaponry, jóvenes referentes del metal con influencia de sus raíces maoríes y un enfoque moderno en su groove metal y las noruegas Witch Club Satan, un trío de black metal feminista y teatral que ha estado creciendo rápido en el circuito europeo.

Más allá de ser un simple tour, la gira forma parte de la extensa In The Airwaves European Tour 2026, en la que Avatar está presentando su último material con una puesta en escena renovada, teatral y cargada de dramatismo visual. Con una mezcla de metal alternativo, death melódico y groove sombrío, el quinteto sueco ha construido un directo que combina potencia técnica con teatralidad casi circense, algo que, según la propia banda, busca “romper límites y expectativas en cada show”.

Witch Club Satan es un grupo noruego de black metal formado por tres mujeres que mezclan estética teatral inherente al género, nihilismo y una perspectiva crítica sobre género y sociedad. Su sonido toma elementos del black metal primitivo, el punk y lo ritualístico, buscando crear una experiencia que va más allá de cualquier concierto y muchos ven en ellas a unas auténticas renovadoras del Black Metal.

Estas son las fechas:

24 febrero 2026 — Barcelona, Razzmatazz 1

25 febrero 2026 — Madrid, La Riviera

28 febrero 2026 — Bilbao, Santana 27

Entradas aquí