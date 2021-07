Azkena Rock Festival tendrá una edición especial este otoño

Azkena Rock Festival anunció hace pocos días el cartel de la que será su edición de 2022 en la que aprovecharán para celebrar su 20 aniversario.

Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, la leyenda del country Emmylou Harris, o una pionera del rock como Suzi Quatro, y bandas especialmente queridas por el público del festival como L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano pasarán por Vitoria.

Para que la espera no se haga tan larga, este próximo otoño celebrarán una edición especial adaptada a los tiempos que corren, pero con el espíritu de siempre: representar las diferentes corrientes del rock’n’roll, desde rock, punk o rockabilly, tanto con nombres consagrados como con voces más jovenes. Durante 10 días, empezando el 22 de septiembre y finalizando el 3 de octubre de 2021, las guitarras se adueñarán del Iradier Arena, que acogerá a un total de 21 artistas entre los que destacan nombres emblemáticos del rock estatal como Loquillo, El Drogas, M Clan, Los Enemigos o Lendakaris Muertos, junto a jóvenes valores como Los Zigarros, Carolina Durante, Los Estanques o Liher.

Conoce la programación del Azkena Rock Festival special edition 2021

22/09/2021 – LENDAKARIS MUERTOS + EZPALAK

23/09/2021 – LOS ENEMIGOS + LIHER

24/09/2021 – EL DROGAS + THE LIZARDS

25/09/2021 – CAROLINA DURANTE + BIZNAGA

26/09/2021 – JOHNNY BURNING + THE SOUL JACKET

29/09/2021 – KAOTIKO + PURAPOSSE + THE WAX

30/09/2021 – RAY COLLINS HOT CLUB + MICKY & THE BUZZ

01/10/2021 – LOQUILLO + SEDA

02/10/2021 – LOS ZIGARROS + LOS ESTANQUES

03/10/2021 – M CLAN + RAZKIN

Venta de entradas Azkena Rock Festival special edition 2021

Venta: www.azkenarockfestival.com A partir del viernes 9 de julio a las 10:00h.