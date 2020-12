Balance 2020: Los contenidos más leídos en Muzikalia

Muzikalia termina el año siendo distinguida como mejor web musical de 2020 por Ruta 66, un reconocimiento por compañeros de profesión que nos hace sentirnos orgullosos de nuestro gran equipo y la dedicación que le dedicamos día a día a la revista.

El repaso a estos 365 nos deja con una sensación agridulce. Ha sido un año aciago para el sector, la caída de ingresos en Muzikalia ha rondado el 80% respecto a los años anteriores, aún así decidimos apretar y mantener la actividad todo lo que pudiéramos. En 2020 nuestra editorial ha continuado su actividad publicando dos libros con un mismo protagonista, Fernando Alfaro, del que editamos su libro de relatos Pere y María, complemento al último trabajo de Chucho ‘Corazón roto y brillante’ y además, el reciente ‘La luz en sus entrañas‘ unas conversaciones crudas prologadas por J de Los Planetas.

¿Las cifras? La verdad, nos hacen sentirnos muy orgullosos porque en estos doce meses hemos superado las 2.700 noticias, hemos reseñado 415 discos, hecho más de 100 entrevistas y te hemos traído unos 150 artículos especiales creando y alimentando seriales como Cuéntame una canción, Escala 1:1, La respuesta está en la canción o Los conciertos singulares, además de los diferentes rankings de discos y retrospectivas sobre nuestros artistas favoritos. El programa de radio Conexiones MZK continúa creciendo en descargas y el resto de espacios que conforman la sección de podcasts siguen animándote cada semana. Por no hablar de los cerca de 300 artistas emergentes que te hemos dado a conocer en 7 Minutos Al Día y La Playlist Emergente de La Semana en las que apostamos por nuevos talentos a diario.

Una respuesta del público muy positiva, ya que hemos vuelto a subir en visitas un año más. En torno a 260.000 usuarios únicos se dan cita mes a mes en nuestras páginas digitales para acompañarnos.

¿Y cuáles han sido los contenidos más leídos de 2020 en Muzikalia? Estos 10:

10. Nick Cave. Letras. Obra lírica completa 1978-2019 (Libros del Kultrum)

La carrera de Nick Cave (Warracknabeal, Victoria, Australia, 1957) durante en las cuatro últimas décadas, nos ha dejado un buen puñado de razones para concederle un merecido hueco entre los artistas más icónicos de la historia de la música popular. En su evolución como autor no ha dejado de explorar y ahondar en diferentes estilos y referencias. Algo que se ha visto plasmado en las personales y brillantes letras que acaba de recopilar la editorial Libros del Kultrum en el obligado volumen Nick Cave. Letras. Obra lírica completa 1978-2019.

Tras varias publicaciones en 2001, 2007 y 2019 llega por fin la edición bilingüe de las canciones comprendidas entre los años 1978-2019 que el cantante, pianista, compositor y escritor ha ido regalándonos en cada uno de los discos de sus diferentes proyectos, tanto en solitario como de The Birthday Party o Grinderman, sin olvidar su largo y fructífero periplo junto a The Bad Seeds, que a pesar de sus distintas mutaciones, continúan acompañándole estos días.

09. Ha muerto Jota Mayúscula, referente del rap en España

Jesús Bibang González, más conocido como Jota Mayúscula, falleció hace unas horas a causa de un infarto según ha confirmado Tomás Fernando Flores, director de Radio 3 y responsable del programa Siglo 21. El rap español está de luto al perder a un referente en nuestro país, que inició su carrera a principio de los 90 formando parte de El Club de Los Poetas Violentos, banda que compartía junto a Frank-T o El Meswy.

El DJ y productor era además responsable del programa El Rimadero en Radio 3, en el que desde 1998 difundía la cultura del hip hop.

08. Crónica: Nacho Vegas (Teatro Nuevo Alcalá) Madrid

En estos tiempos extraños de mascarilla y zozobra que nos ha tocado vivir, poder olvidar durante un rato la odiosa nueva normalidad volviendo a la antigua, es un bálsamo que nos permite seguir adelante con un prisma diferente. Fue apenas hora y media la que pudimos reencontrarnos con Nacho Vegas y sus canciones, pero lo degustamos y saboreamos como la última cena del reo que espera su inevitable final en la silla eléctrica… Quizá una comparación algo exagerada, pero permítanme la licencia dada la ingente sobreinformación pandémica, la crisis que asoma y la irresponsable gresca política que nos hace afilar la navaja cada día.

Ver el Teatro Nuevo Alcalá todo lo lleno que permitía su restringido aforo y volver a sentir el latido que produce la admiración hacia un artista, es una plácida sensación que ciertamente agradecimos los cientos de personas que allí nos congregamos. No estaba el guitarrista Joseba Irazoki que había dado positivo en una PCR poco antes de esta pequeña gira, ni Abraham Boba a los teclados, aunque se encontraba entre el público. Los que sí estaban eran Luis Rodríguez al bajo y César Verdú en las sombras, al igual que la guitarra de Hans Laguna, la batería de Manu Molina o el apoyo adicional a las seis cuerdas de Pablo Pérez, sin olvidar las canciones. Esas canciones que desde hace dos décadas han hecho del asturiano ese artista fundamental, el apasionado y el comprometido, como diría mi compañero Raúl del Olmo, un primer Nacho Vegas cuyo discurso musical giraba en torno a “yo” o el Nacho Vegas más actual, cuyo discurso musical gira en torno al “nosotros”. Con ambos Nachos nos reencontramos en una noche en la que la excusa era presentar el recopilatorio y cierre de una etapa Oro, salitre y carbón (10 años de marxophonismo, 2011-2020).

07. Pulp: 25 años de Different Class, la cima del britpop

Se cumplen 30 años. Un mes de diciembre de 1990 se editaba Senderos de Traición, no solo el segundo trabajo de Héroes del Silencio, sino el álbum que marcaría el rumbo del grupo aragonés hacia el mayor de los éxitos, antes de que terminaran convirtiéndose en leyenda.

Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu venían del convincente debut El Mar No Cesa, publicado en 1988. Un disco que les pondría en la picota gracias a singles como “Mar Adentro” y “Héroe de Leyenda”, convirtiéndose en herederos de la tradición ochentera nacional, con un pie en la Movida y otra en el postpunk. Con Senderos de Traición dejaban atrás todo aquello y sustentándose en ese poderoso directo con el que ya habían empezado a dar que hablar, daban un paso de gigante para empezar a postularse como el grupo de rock más grande que ha tenido nuestro país.

06. ¿Qué nos está diciendo Bob Dylan con su última canción?

En estas semanas de confinamiento forzoso que llevamos, a causa del Covid-19, se han estado llevando a cabo las más diversas iniciativas, en todos los terrenos, para hacernos unos a otros la situación más llevadera. Discográficas que liberan su catálogo, editoriales que dejan leer sus libros, empresas informáticas que ofrecen sus recursos para facilitar la comunicación, plataformas que dejan usar sus servicios gratuitamente durante un tiempo… Y, sobre todo, gente anónima que comparte lo que tiene con los demás, sean impresoras 3D, poesías, aplausos desde los balcones o música. Sí, es verdad, no todo es de color de rosa y también hay una cara oscura en los comportamientos de cierta gente, pero no quiero pensar en ella ahora. Quedémonos con lo bueno, si se puede decir así.

No son pocos los músicos, famosos o no, que han aprovechado para dar a conocer alguna canción nueva, relacionada en general con la situación que estamos viviendo, seguramente con la idea de entretenernos y que nos olvidemos durante un rato de esta pesadilla. Pero yo creo que ninguno de nosotros esperábamos lo que ha pasado este viernes. Nada menos que Bob Dylan compartía con sus seguidores un nuevo tema, el primero original que publicaba desde que en 2012 vio la luz Tempest, su último disco con canciones propias si no tenemos en cuenta la profusión de bootlegs, ahora oficiales, que se han editado en los últimos años. Solo por eso, por ser su primera composición en 8 años, ya se trataba de un anuncio de suma importancia.

05. Los Planetas anuncian nueva canción, “La Nueva Normalidad”

En los últimos años el grupo había desaparecido y aparecido inopinadamente, con experimentos y extravagancias. Parecía que la gente estaba a otras cosas, así que no le dimos importancia. Solo después del 17 de julio de 2020 fuimos capaces de comprender que cuando en su disco de 2017, Zona temporalmente autónoma, hablaban de focos de libertad plena y venganza anticipaban esto.

04. Conciertos y festivales podrían no volver hasta otoño de 2021

En estos tiempos de incertidumbre, de absoluto desconocimiento por lo que está por venir, numerosos expertos empiezan a hacer cábalas sobre qué ocurrirá con conciertos y festivales.

No es que el dichoso Covid-19 tenga especial predilección por joder a la industria de la música en vivo, es que este tipo de eventos multitudinarios son uno de los riesgos más potenciales para el ser humano en estos momentos. Ahora que nuestro país padece como pocos otros los efectos del coronavirus y ya empezamos a vislumbrar con ciertas esperanzas algunas medidas de la desescalada del confinamiento, todas ellas hablan de mantener la distancia de seguridad con las personas al menos a dos metros, aparte del uso o no de mascarillas, la higiene y demás.

03. IDLES – Ultra Mono (Partisan Records / [PIAS])

Fontaines DC, Murder Capital, Shame, Do Nothing, Bob Vylan, Just Mustard, Fat White Family, Porridge Radio, Sports Team, Girld Band, Billy Nomates, y por supuesto IDLES, son los hijos del Brexit. Son la nueva generación de músicos que van a prender, como si de un coctel molotov se tratase, el panorama musical. Somos espectadores de una nueva supernova que se está generando en Reino Unido e Irlanda. Pero también somos participes, porque en esta aldea global, sus problemas son los mismos que los nuestros. Todos ellos se encuentran en un cajón desastre llamado post punk, cada uno con sus peculiaridades; pero todos tienen en común una cosa. ¿Adivinas cuál es? …….. ¡Exacto! Has dado en el clavo.

Ultra Mono es la nueva propuesta que nos presenta el grupo capitaneado por Joe Talbot. Los chicos de Bristol han regresado con su tercer álbum de estudio, un disco que contiene todos los elementos que hicieron de Joy as an Act Resistence un éxito: riffs de guitarra contundentes, melodías pegadizas, letras políticas y mucho ruido para combatir este futuro desolador que vivimos. Publicado a finales de septiembre por Partisan Records y en el cual, ya sea participando en la melodía o en la creación de los videoclips, han complementado el equipo con colaboradores como Michel Gondry, Jehnny Beath, Warren Ellis o Jamie Cullum.

02. Las mejores canciones de la década de los 80 (5 de 5)

Finalmente, llega a su conclusión nuestra serie sobre las mejores canciones de la década de los 80. Hoy desvelamos los puestos más esperados, los que van desde la posición número 20 hasta el número 1 de los 80. Un recorrido que hemos ido descubriendo durante toda la semana, de lunes a viernes y que nos gustaría que más que como un ranking, vierais como una visión global de un interesante periodo creativo en el que hemos intentado abarcar el mayor abanico.

No pudieron entrar muchos de los grupos que quizá echéis de menos. 590 canciones se acumularon en nuestras votaciones, pero tuvimos que acotar el listado a las 100 favoritas, sin repetir artista y quedándonos con su canción más votada. Pensamos que así conformaban un excelente escaparate de una interesante década. Os agradecemos el interés con el que habéis seguido este especial. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros.

01. Entrevistamos a Triángulo de Amor Bizarro

Siguiendo su ritmo habitual, sin prisa pero sin pausa, Triángulo de Amor Bizarro regresan estos extraños días a la actualidad con la publicación de su quinto elepé, donde mantienen el nivel de excelencia al que nos tienen acostumbrados firmando un nuevo tratado de ruidismo y pop que mantiene su sello intacto pero reinventa todo el camino para llegar hasta él.

Para aclarar este nuevo proceso creativo y algunas cosas más Isa Cea (bajo y voces) y Zippo (teclados) responden a nuestras preguntas desde el cuartel general de la banda en Abanqueiro.

