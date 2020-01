Billie Eilish cantará el tema titular del nuevo film de James Bond

Billie Eilish es la elegida. Después de que When we all fall asleep, where do we go? se convirtiera en uno de los fenómenos de la pasada temporada, será la responsable de poner su voz a la canción titular de la nueva película de 007, el agente británico con licencia para matar más famoso de la historia: James Bond.

No Time To Die (Sin tiempo para morir) será la vigésimo quinta entrega de la saga y estará protagonizada por última vez por Daniel Craig. Su fecha de estreno está previsto para el próximo 8 de abril y como decimos, tendrá a Billie Eilish como responsable de su canción principal, sumándose a esa lista de ilustres como Adele, Sam Smith, Shirley Bassey, Sheena Easton, Paul McCartney, Duran Duran, A-ha, Garbage, Madonna y Chris Cornell, entre otros.

Según ha confirmado en un comunicado: “Componer la canción principal de una película de Bond es algo con lo que hemos soñado hacer durante toda nuestra vida. No hay nada más icónico que unir música y cine como en Goldfinger y Live and Let Die”. La cuenta oficial de 007 en todo el mundo confirma que Eilish será la artista más joven de la historia en interpretar una canción de James Bond, con tan solo 18 años, un tema que ha compuesto junto a su hermano.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

Recordemos que la cantante estadounidense estuvo presentando su disco en Barcelona y Madrid a principios de septiembre y regresará el próximo verano como cabeza de cartel del Mad Cool (abonos a la venta en Ticketmaster).