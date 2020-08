Billie Eilish comparte su Tiny Desk concert

Billie Eilish regresaba hace pocos días con un nuevo sencillo que daba continuidad al que fue su disco de debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publicado en marzo de 2019.

Lo nuevo de la cantante norteamericana lleva por título ‘my future’ y es una balada íntima que descubre los nuevos matices que puede tener su fulgurante carrera. Compuesta y grabada en Los Ángeles durante el aislamiento y producido por su hermano FINNEAS, ‘my future’ se publica tras el lanzamiento en 2020 de su canción oficial de James Bond: ‘No Time To Die’.

Billie Eilish ha sido invitada estos días a los Tiny Desk concerts que promueve la emisora estadounidense NPR, ofreciendo una bonita actuación junto a su hermano e interpretando la antes mencionada ‘my future’ y la bonita “everything i wanted”.