Black Country, New Road publican ‘Live At Bush Hall’ en abril

Black Country, New Road anuncia disco en directo. Recordemos que a principios de 2022, la banda lanzó Ants From Up There, su segundo álbum en menos de un año, a pesar de que el líder Isaac Wood anunció su decisión de dejar la banda pocos días después del lanzamiento. El álbum fue el 4º mejor en nuestras listas de mejores discos internacionales de 2022. Tras su buena acogida y una gira por festivales de verano, los miembros restantes de la banda, Lewis Evans, May Kershaw, Georgia Ellery, Luke Mark, Tyler Hyde y Charlie Wayne, ahora un sexteto, decidieron escribir un conjunto completamente nuevo de material para presentar en vivo.

Su actuación Live At Bush Hall se publica el 24 de abril en todas las plataformas digitales y el 28 de abril en físico a través de Ninja Tune.

La banda de post-punk experimental de Londres compartía su versión en vídeo hace algunas semanas. Un concierto filmado y dirigido por Greg Barnes y mezclado por el colaborador de PJ Harvey, John Parish, que se llevó a cabo durante tres noches en el Bush Hall de Londres. “Se trata de capturar el momento”, dice el saxofonista y ahora también vocalista Lewis Evans. “Una pequeña cápsula del tiempo de estos ocho meses que hemos tenido tocando estas canciones en distintos lugares”.

Disfruta ‘Live at Bush Hall’ de Black Country, New Road