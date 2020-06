Black Country, New Road traen su post punk de gira en enero

Black Country, New Road no pueden decidir qué etiqueta sienta mejor a su música, lanzar la pregunta a su cada vez más numerosa legión de fans no parece una mala idea. Aunque, bien pensado, el septeto británico hace bien en mantenernos en un estado de duda permanente, preguntándonos con qué quiebro saldrán a continuación: un lengüetazo de saxo libérrimo, un guiño metapop (hay menciones a Scott Walker y Richard Hell en las letras), unas palabras farfulladas por un narrador al borde de la demencia, o unos segundos de silencio que pesan como una losa.

De ellos aún sabemos muy pocas cosas, pero las pocas certezas que tenemos nos dicen mucho: que dieron uno de los conciertos más alucinantes del pasado Primavera Weekender 2019; que a principios del año que viene se embarcarán en una extensísima gira europea que les llevará a la sala Dabadaba de Donosti el 25 de enero, a El Sol de Madrid el 26 de enero y a la sala Laut de Barcelona el 29 de enero; y que después rematarán su 2021 con su presencia en Primavera Sound Barcelona 2021. No hace falta mucho más para justificar la sensación de que, gracias a bandas como ellos, Squid y Black Midi, ahora mismo las aguas del Támesis corren con la misma turbiedad no wave que lucía el Hudson a finales de los setenta.

LUNES 25 DE ENERO DE 2021 – DONOSTI (DABADABA)

MARTES 26 DE ENERO DE 2021 – MADRID (EL SOL)

VIERNES 29 DE ENERO DE 2021 – BARCELONA (LAUT)

Las entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona saldrán a la venta el próximo jueves 2 de julio a las 11:00 en DICE al precio de 16 € (+ gastos de distribución).