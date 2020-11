Blossoms lanzan un single navideño doble

Blossoms publican su nuevo single doble navideño “Christmas Eve (Soul Purpose)”/”It’s Going To Be A Cold Winter”, para el que han contado con el coro junior de Stockport. Ambas canciones serán publicadas en formato físico (un vinilo de 7” de edición limitada) el 11 de diciembre.

“Christmas Eve (Soul Purpose)” fue producida por James Skelly y Rich Turvey, y grabada en los estudios Parr Street, Liverpool y Hitsville Stockport. Por su parte, “It’s Going To Be A Cold Winter” fue producida por la propia banda en Hitsville Stockport. La portada del single fue diseñada por Ian Skelly, miembro de la banda The Coral.

Recientemente, Blossoms anunció el estreno del documental Back To Stockport, un título dirigido por el director y habitual colaborador de la banda Charlie Watts. Este documental se estrenará en Amazon Prime Video el 8 de noviembre. Un día antes, estará disponible durante 24 horas en YouTube.

Back To Stockport se centra en el concierto que Blossoms dieron el 22 de junio de 2019 en el estadio del Stockport County FC, Edgeley Park, y que cuenta con capacidad para 15.000 espectadores. El documental incluye entrevistas individuales con cada miembro de la banda.