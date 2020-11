BMG despide a Morrissey, que vuelve a quedarse sin discográfica

BMG Records ha echado a Morrissey de su nómina de artistas. Han decidido no renovarle el contrato después de que expirase

Tras del lanzamiento en marzo de 2020 de I am not a dog on a chain (# 1 en Escocia, # 1 en Polonia, # 3 en Gran Bretaña, # 3 en Francia, # 10 en España, # 13 en Alemania, # 2, # 9, # 17, # 18 en EE. UU., dependiendo de la lista oficial que sigas), BMG ha nombrado a un nuevo ejecutivo que no quiere otro álbum de Morrissey en su compañía.

En cambio, el nuevo ejecutivo de BMG ha anunciado nuevos planes de “diversidad” dentro de la lista de artistas de BMG, y todos los lanzamientos / reediciones planeados de Morrissey para BMG han sido desechados.

“Esta noticia está perfectamente en consonancia con el implacable horror galvánico de 2020”, dijo Morrissey, “estaríamos críticamente locos si esperamos algo positivo”.

De nuevo el cantante está a la búsqueda de un nuevo sello dispuesto a lanzar su música.

“Mis tres álbumes con BMG han sido los mejores de mi carrera, y los apoyo hasta la muerte. Grabarlos ha sido un período crucial en mi vida, y agradezco al equipo anterior de BMG y a todos los involucrados por eso. Aún es importante que haga música a mi manera, y no me gustaría estar en un sello que dicta de manera tan específica cómo deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra ‘talento’ nunca se menciona”.

¿Las razones de prescindir de él han sido meramente artísticas o la mala prensa que tiene el ex vocalista de The Smiths después de sus últimas salidas de tono ha podido contribuir a ello? No ha quedado claro.

Te recordamos que ya está disponible en digital una pieza rescatada de la gira que juntó a Morrissey con David Bowie interpretando “Cosmic Dancer”, el clásico de T. Rex escrito por Marc Bolan. La versión física en formato de 7 pulgadas llegará el 19 de febrero.