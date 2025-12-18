Brisa Festival 2026 presenta su cartel

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Brisa Festival 2026 regresará al Dique de Levante del Puerto de Málaga los días 23, 24 y 25 de julio con un cartel que combina grandes nombres de la música nacional y una sólida representación emergente.

Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, OBK y Siloé encabezan una programación en la que también destacan Ángel Stanich, León Benavente, Pignoise, Soleá Morente o David Otero, junto a una amplia nómina de bandas andaluzas y malagueñas.

En esta edición, OBK ejercerá además como abanderado malagueño en el marco de su gira por el 35 aniversario, subrayando el vínculo de Jordi Sánchez con la provincia.

Entre las principales novedades, el festival refuerza su dimensión social gracias a la alianza con Fundación LaCaixa y la Fundación Music for All, que convertirá a Brisa en el primer festival de la provincia de Málaga 100 % accesible e inclusivo. El enclave, entre el mar y la ciudad, volverá a ofrecer varios escenarios, zona gastronómica y el espacio familiar Brisa Kids, además de iniciativas paralelas como Brisa en tu barrio, con conciertos gratuitos en primavera, y Brisa Studio, centrado en la formación y profesionalización del sector musical.

Así queda el cartel del Brisa

Entradas para Brisa Festival

Los abonos están disponibles a través de su página web.