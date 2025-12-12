Bunbury comparte la fronteriza ‘Un brindis al sol’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Enrique Bunbury (recuerda nuestra reciente entrevista) tendrá nuevo disco en la primavera de 2026. Como comenta su nota de prensa, «el proyecto nació en febrero de 2025 en el Desierto de los Leones, México, donde el cantante, autor y productor, entró al estudio con la intención de ahondar en las posibilidades de las combinaciones de la latinidad con otros géneros, abriéndose a las posibilidades armónicas y rítmicas de sus patrones y líricas.

En agosto del mismo año, regresaron al estudio para concluir las mezclas y ya en Los Angeles (California), Tom Baker se encargó de la masterización».

Han pasado siete meses desde que publicara Cuentas Pendientes (Warner Music) y ya hay un nuevo trabajo en el camino grabado en el Desierto de los Leones, México, y que cuenta con la producción del propio Bunbury junto a Ramon Gacías, su mano derecha desde sus inicios como solista hace casi ya treinta años.

Como comenta: «Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz. Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas”.

Tras «La Voz» llega «Un brindis al sol», una celebración del paso del tiempo, mirando al futuro con entusiasmo y capacidad de sorpresa. Fascinado por los misterios de la experiencias y del mundo en el que vivimos. La guitarra slide nos transmite aromas fronterizos, sobre una base latina y el matiz de un sintetizador mini moog. El video clip está dirigido por Laura G. Escribano.

Escucha ‘Un brindis al sol’ de Bunbury