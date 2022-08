Cancelado Mad Cool Sunset tras la cancelación de Rage Against The Machine

El pasado mes de mayo la organización de Mad Cool nos sorprendía con un nuevo evento en la capital para terminar el verano encabezado por Rage Against The Machine, Mad Cool Sunset.

La primera edición del festival iba a tener lugar el próximo 10 de septiembre en el Espacio Mad Cool, Madrid con artistas como Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Run the Jewels, Kurt Vile & The Violators, Lucy Dacus, Los Zigarros, Belako, Sports Team, Yard Act, Wargasm, Nova Twins, Montell Fish, Life, Sylvie Kreusch & The Dip.

Tras la cancelación de la gira de Rage Against The Machine, Mad Cool Sunset anunció que buscaría un sustituto a la altura, algo que no ha sido finalmente posible, lo que ha llevado a suspender el evento.

Os dejamos con el comunicado con el que queda cancelado el Mad Cool Sunset

Tras la reciente cancelación de RAGE AGAINST THE MACHINE, y a pesar de los esfuerzos asumidos en este corto periodo de tiempo, para encontrar una banda sustituta al nivel de los californianos, sentimos comunicar que la organización ha decidido cancelar Mad Cool Sunset 2022.

Entendemos que la cancelación del headliner principal de Mad Cool Sunset ha supuesto una desilusión y una modificación en los planes de muchos de los asistentes, ya que la compra de entradas tenía, en muchos casos, el objetivo de ser partícipes de la vuelta de RATM a los escenarios de nuestro país.

El festival ya está trabajando y en contacto continuo con la banda californiana para poder tenerla de vuelta cuanto antes y disfrutar de su directo sobre uno de nuestros escenarios.

Tras valorar todas las opciones y, con el claro y fuerte objetivo de ser lo más honestos y transparentes posibles tanto con el público como con el resto de las bandas que iban a formar parte de este nuevo Mad Cool Sunset, se ha tomado esta dura decisión.

Desde la organización seguiremos trabajando para que Mad Cool Sunset, el nuevo proyecto que con tanta ilusión comenzábamos, pueda llevarse a cabo en 2023 y poder ser al fin, la mejor forma de terminar el verano.

Debido a esta cancelación, la organización ofrece la posibilidad de canjear las entradas compradas para Mad Cool Sunset por un abono de 3 días para el festival Andalucia Big Festival, que se realiza en Málaga los días 8, 9 y 10 de septiembre. Dicha solicitud deberá realizarse desde el lunes 29 de agosto hasta el martes 6 de septiembre.

A partir del martes 6 de septiembre, todos los que no hayan solicitado este canje, recibirán el reembolso de su entrada de Mad Cool Sunset sin tener que hacer ninguna gestión, será todo de manera automática.

Cada ticketera oficial tendrá sus propios formularios para el cambio. Puedes encontrar los links directos a estos formularios en la sección INFO – FAQS de nuestra web.

Más información en: www.madcoolfestival.es