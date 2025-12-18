Canela Party 2026 cierra su cartel con Melody’s Echo Chamber, Nation of Language y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Canela Party 2026 ha cerrado definitivamente su cartel para una edición muy especial, con la que celebrará sus 18 años de historia en Torremolinos del 27 al 29 de agosto y busca reeditar el éxito de la última.

El festival alcanza así su mayoría de edad con una programación que vuelve a reivindicar su personalidad inconformista y su apuesta por el guitarreo contemporáneo, la energía desbordada y el espíritu festivo sin concesiones. La última tanda de confirmaciones, anunciada como un cierre “gordo”, añade catorce nombres de alto voltaje: Baiuca, Basement, CERVATANA, DITZ, FUET!, Gazella, Melody’s Echo Chamber, Nation of Language, Sandré, Speed, The Beths, Unknown Mortal Orchestra, Upchuck y Weird Nightmare. Un bloque final que mezcla procedencias y estilos —del post-punk al pop psicodélico, del hardcore a la electrónica de raíz— y que refuerza la vocación ecléctica del festival, fiel a su tradicional orden alfabético y a su rechazo de jerarquías.

Estas nuevas incorporaciones se suman a un cartel ya potente que incluía a Carolina Durante, Deafheaven, Getdown Services, High Vis, joseluis, Karen Dió, La Paloma, Las Petunias, Mala Gestión, Man/Woman/Chainsaw, Mannequin Pussy, Maruja, Me and the Bees, Rufus T. Firefly, Skegss y Wavves, entre otros.

Así queda el cartel del Canela Party

Abonos a la venta

Los abonos están disponibles en Ingresse al precio de 99€ más gastos. Todavía quedan algunos packs para ahorrar comprando en pareja, quedando el ticket a 95€ más gastos, o en cuarteto (a solo 90€ +gg)