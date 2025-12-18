Canela Party 2026 cierra su cartel con Melody’s Echo Chamber, Nation of Language y más
Canela Party 2026 ha cerrado definitivamente su cartel para una edición muy especial, con la que celebrará sus 18 años de historia en Torremolinos del 27 al 29 de agosto y busca reeditar el éxito de la última.
El festival alcanza así su mayoría de edad con una programación que vuelve a reivindicar su personalidad inconformista y su apuesta por el guitarreo contemporáneo, la energía desbordada y el espíritu festivo sin concesiones. La última tanda de confirmaciones, anunciada como un cierre “gordo”, añade catorce nombres de alto voltaje: Baiuca, Basement, CERVATANA, DITZ, FUET!, Gazella, Melody’s Echo Chamber, Nation of Language, Sandré, Speed, The Beths, Unknown Mortal Orchestra, Upchuck y Weird Nightmare. Un bloque final que mezcla procedencias y estilos —del post-punk al pop psicodélico, del hardcore a la electrónica de raíz— y que refuerza la vocación ecléctica del festival, fiel a su tradicional orden alfabético y a su rechazo de jerarquías.
Estas nuevas incorporaciones se suman a un cartel ya potente que incluía a Carolina Durante, Deafheaven, Getdown Services, High Vis, joseluis, Karen Dió, La Paloma, Las Petunias, Mala Gestión, Man/Woman/Chainsaw, Mannequin Pussy, Maruja, Me and the Bees, Rufus T. Firefly, Skegss y Wavves, entre otros.
Así queda el cartel del Canela Party
Abonos a la venta
Los abonos están disponibles en Ingresse al precio de 99€ más gastos. Todavía quedan algunos packs para ahorrar comprando en pareja, quedando el ticket a 95€ más gastos, o en cuarteto (a solo 90€ +gg)