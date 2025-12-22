Capsula + Laguna Goons (Kafe Antzokia) Bilbao 18/12/25

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El jueves se vivió una velada de rock, garaje y psicodelia en el Kafe Antzokia de Bilbao para ir cerrando el año. Ambos grupos tocaban en casa, un Bilbao que no les ha visto nacer pero que les acoge como si lo hubieran hecho.

Los Laguna Goons se subían al escenario de la mítica sala bilbaína por cuarta vez. Los Laguna son un grupo de colegas: Thiago Pesaresi, David Jakobi, Wouter Bruins y Pablo Rodríguez. Cuatro malagueños (otro día entraremos a hablar de sus diversos orígenes) que por circunstancias de la vida y del azar terminaron viviendo en Getxo. Han pisado todos los escenarios imaginables de la ciudad de Bilbao y sus alrededores. También han girado por gran parte de España y Reino Unido, y cada vez que lo hacen desprenden la misma energía. Es una banda que se contagia de la pulsión del público y viceversa. Si el público está frío, ellos lo están; si se animan, el público se viene arriba. Lo bueno es que no tardan más de uno o dos temas en calentar al personal y por ende, en resolver esta pequeña ecuación.

Guitarras frenéticas que entre Thiago y Pablo van intercalando acordes y fraseos gamberros que le dan un toque alocado a sus canciones, siempre acompañados por David al bajo y Wouter en la batería. Un sonido guitarrero garajero con canciones divertidas cantadas en 3 idiomas: inglés, español y un perfecto malagueño de David en «El parque».

Durante todo este año han ido sacando singles con canciones como «High Heels», o «Camisole» con propuestas más crudas que su sonido habitual, pero que cuadran muy bien con todo lo que han ido construyendo. Thiago canta en uno u otro idioma con la misma facilidad con la que ponen patas arriba cualquier sala. Como broche de oro a su directo «Runaway Massacre» y «Teachers», que (aprovechando el símil colegial) fueron las encargadas de poner a bailar a quienes faltaban por atender en clase.

Con alguna que otra chupa de cuero más entre el público, Capsula empezaba con sus imponentes riffs de guitarra y bajo. Su música consiste principalmente en estos riffs que una vez escuchados no te puedes quitar de la cabeza. Martín Guevara y Coni Duchess, él a la guitarra y ella el bajo. Ambos cantan según el tema que elijan de los 14 álbumes repartidos en los más de 25 años de trayectoria de la banda. Esta vez en la batería estaba Gonzalo Criado. Este trío argentino-vasco ha conquistado a públicos de todas las partes del mundo, en especial a la gente del otro lado del charco, donde suelen girar habitualmente.

Es imposible escuchar cualquier tema de Capsula y no teletransportarse a un bosque con un castillo de fondo, armaduras, caballeros y criaturas fantásticas. Es necesaria una película de fantasía oscura con una banda sonora de este grupo acompañando sus escenas. Un Conan el Bárbaro pero con música de Capsula. Y sin Schwarzenegger ya que estamos.

Si con el sonido no es suficiente, echas un vistazo a los títulos y carátulas de sus álbumes y no cabe duda. Su último disco Primitivo Astral (2024), Bestiarium (2019) o Rising Mountains (2009) son un perfecto reflejo de su música y los mundos a los que pretenden viajar.

Durante la cerca de hora y media que duró el bolo, Martín arengaba las masas con sus punteos rabiosos y Coni mantenía los galopes del ritmo con su diabólico bajo SG de manera incansable. Un sonido que no defrauda a quienes les hayan escuchado alguna vez y sorprenderá a quienes no les conocían.

Fotos Capsula + Laguna Goons (Carlos Barrie)