Caramelo de Limón: 20 Descomunales Discos Dobles

Redacción MZK

Como todos los meses, ya está disponible un nuevo capítulo del podcast Caramelo de Limón, que ya va por su cuarta temporada. El podcast lo confeccionan Juanjo Frontera, al guión y locución e Iñaki Mazquiaran, a la grabación, edición y demás cuestiones técnicas.

Aunque ya ha habido muchos especiales, este es el doble de especial que cualquiera. Literalmente, puesto que está dedicado a los álbumes dobles. Una categoría especial de discos en que los artistas cuentan con más espacio para desplegar su genio y que, cuando todo se alinea, salen obras maestras como las que aquí se plantean, en un listado de veinte.

Para saber qué discos y en qué orden se encuentran en la lista, obviamente una lista a gusto de quien hizo el guión, tendréis que escuchar y hacerlo hasta el final. Os aseguramos que habrán sorpresas y sobre todo, como siempre en este podcast, buenas canciones.

