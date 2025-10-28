Caramelo de Limón: 20 Descomunales Discos Dobles

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como todos los meses, ya está disponible un nuevo capítulo del podcast Caramelo de Limón, que ya va por su cuarta temporada. El podcast lo confeccionan Juanjo Frontera, al guión y locución e Iñaki Mazquiaran, a la grabación, edición y demás cuestiones técnicas.

Aunque ya ha habido muchos especiales, este es el doble de especial que cualquiera. Literalmente, puesto que está dedicado a los álbumes dobles. Una categoría especial de discos en que los artistas cuentan con más espacio para desplegar su genio y que, cuando todo se alinea, salen obras maestras como las que aquí se plantean, en un listado de veinte.

Para saber qué discos y en qué orden se encuentran en la lista, obviamente una lista a gusto de quien hizo el guión, tendréis que escuchar y hacerlo hasta el final. Os aseguramos que habrán sorpresas y sobre todo, como siempre en este podcast, buenas canciones.