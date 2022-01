Cat Power – Covers (Matador / Music As usual)

Chan Marshall se pone el mono de trabajo. Hacer versiones es un arte en el que se necesita la suficiente destreza para no caer en lo absurdo, en lo pueril. Versionar es reapropiarte de un lenguaje, de reasignar significados, de ampliar el campo de batalla de una narrativa ya dada, aunque nunca acabada. En esto la compositora de Atlanta se gradúa cum laude con este portento de disco.

Pero seamos justos porque Cat Power no es una advenediza en esto, y ya supo engatusarnos con otros dos discos de versiones a su manera –The Covers Record (2000) y Jukebox (2008)- con una selección exquisita de temas que iban desde Joni Mitchell pasando por The Rolling Stones, o haciendo un traje a (su) medida a Janis Joplin y a Bob Dylan entre otros.

Covers (Matador, 2022) rastrea en el pasado, aunque también se detiene en regalarnos nuevas interpretaciones de clásicos modernos como la fenomenal toma de “White Mustang ” de Lana Del Rey en la que un sintetizador Rhodes va haciendo filigranas mientras vsarias pistas de su voz la acompañan. Esto no queda aquí: abre el disco comiéndose el mundo con “Bad Religion” de Frank Ocean, y desplaza el gospel y el mood soul sesentero a los acordes de un rock musculoso con piano. Esto es poner manga por hombro una canción y lo demás son tonterías.

Al piano canta la enorme “Here Comes The Regular” de los The Replacements y es para poner los pelos de punta al más pintado, de la misma forma que “I Had A Dream Joe” de Nick Cave & The Bad Seeds pasa de ser una espasmódica pieza de psychobilly a teñirla de cierto ritualismo pagano a lo Swans. Enorme.

