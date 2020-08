Cemënteri debutan con Asma, Corte, Afonía, Pisotón

Cemënteri es una banda de post-hardcore que nos llega desde Alicante. Formada a comienzos de 2017, sus integrantes son Carlos Arcos (voz), Joan Lorenzo (voz y guitarra), Alejandro Cebrián (bajo y coros) y Guillerm Cebrían (batería), amigos y veteranos de la escena de Alicante y ex-miembros de bandas como Vaquero Caballo y El Eje Del Mal. Tras un año en el local de ensayo, su primer concierto fue en febrero de 2018. Con posterioridad actuaron en Madrid, Zaragoza, Benicarló y Don Benito, compartiendo escenario con bandas como KLS, Doble Capa, L’Hereu Escampa o Medicina.

Tras haber editado 4 singles en formato digital y CD-R a? traves? de ?su? página de Bandcamp, así como un recopilatorio en formato cassette y un Ep en directo, finalmente en 2020 han lanzado su primer LP en digital y también en vinilo. Un álbum denominado Asma, Corte, Afonía, Pisotón que ha sido grabado, mezclado y masterizado por José Antonio López en su Estudio Cúbico E3 (Ugatz, FlyingPigMatanza, Therese, Encono…) El diseño de portada lo ha realizado Realmente Bravo (C.Tangana, Carolina Durante, Cala Vento…)

Este primer disco en formato largo de Cemënteri les muestra vinculados a los sonidos hardcore de finales de los 90 y comienzos del actual siglo, aunque también se encuentran trazos de post-punk en sus canciones. Veloces y potentes pero no atolondrados, el grupo pone más énfasis en la intensidad y en controlar el caos que en alcanzar la máxima velocidad posible. Bandas como Blood Brothers, Jesus Lizard, Nation Of Ulysess, These Arms Are Snakes o Drive Like Jehu, además de parte del catalogo de sellos como Dischord o Touch and Go, están entre los referentes que pueden adivinarse en este lote de canciones. Sobre esas bases, han conseguido forjarse una identidad propia dentro del post-hardcore, apostando por su faceta más gamberra y menos tremendista, con la furia e intensidad habitual en este tipo de sonidos, pero también con toques de humor.

