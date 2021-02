Chet Faker regresa con su nuevo single, ‘Get High’

Nick Murphy vuelve con el proyecto de su alter-ego Chet Faker a la escena musical para alegrar el año a todos sus fans. Después de presentar ‘Low’ con una actuación estelar en el programa The Ellen DeGeneres Show, hoy nos trae ‘Get High’, el segundo single adelanto de su nuevo trabajo.

Con una entradilla de piano que da paso a su característica voz cruda, con toques electrónicos que nos llevan de vuelta a 2014. En ‘Get High’, Chet Faker se abre de manera fascinante con una letra escapista que está ambientada en un backbeat de funk, profundamente arraigado en el tipo de ritmos soul a los que nos tiene acostumbrados. “I wanna get high, I wanna take a break from myself…”

El single viene acompañado de un videoclip pastiche caleidoscópico que nos sumerge en un viaje psicodélico lleno de color en el que le vemos al piano (y encima de él), en las nubes o ardiendo en llamas.