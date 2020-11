Cita en un concierto: Locura o romance

Este es un intento para lidiar con los prejuicios respecto a iniciar un romance en un concierto. ¿Te ha pasado a ti? Qué de cierto tiene ese comentario de, si se conocieron en un concierto eso es solo locura pasajera. A continuación, algunas respuestas a la afirmación anterior.

La música une

Hagamos una prueba, busca una canción que te guste mucho, escúchala por 2 minutos. ¿Acaba de cambiar tu estado de ánimo? No te asustes, es la magia de la música. Una pareja surge sobre la base de sentimientos positivos, inspiración para compartir cuerpo y alma, así como la cotidianidad. Hoy en día la gente se acerca no solo porque comparten pasatiempos, el trabajo, o lugares como este sitio, ¡sino también la música!

Al igual que nuestro nivel educacional, profesión y religión, nuestras preferencias musicales, expresan cómo somos. En investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Cambridge y la Universidad de Texas, se demostró que los gustos musicales son uno de los elementos más empleados por las personas para explicar su personalidad.

Si ella te invita a un concierto, ten en cuenta que no solo quiere compartir un buen momento, quiere dejarte ver una parte de su alma. Hay momentos, al iniciar una relación, que no encuentras cómo expresar lo que sientes. Es allí donde la música juega su papel como intermediador. Si el tema es bueno, no hacen falta palabras, solo actúa.

El género no es tan importante

Si bien es cierto, que existen estudios que alegan que personas amantes de determinados géneros musicales son más compatibles que otras, esto va más allá, se trata de vivir juntos buenos momentos. Si tu pareja no disfruta de tú mismo género musical es posible que en casa exista cierta discordia sobre el tema van a escuchar. Al mismo tiempo es una posibilidad única para que cada uno introduzca al otro en mundos nuevos, diferentes, pero que podrían resultar interesantes. No obstante, escuchar música en YouTube o en un reproductor no es lo mismo que estar presente en un concierto en vivo. Esa adrenalina que expiden los músicos, sus seguidores y el ambiente en general, contagia y seduce a cualquiera.

En los últimos años se han puesto de moda los festivales musicales. En estos confluyen artistas de diferentes géneros. ¡Qué mejor escenario para tener una primera cita maravillosa o para reanimar lo que la rutina está apagando! Es aquí cuando descubres que las diferencias en cuanto al género musical, no son tan importantes.

Cuidarnos unos a otros

Para algunos una primera cita en un concierto es una apuesta muy arriesgada. Pero, como dicen en el pueblo, el que no arriesga no gana. El psicólogo y Nobel de Economía, Daniel Kahneman, asegura que las personas recuerdan de sus experiencias el momento más intenso y el final. De allí que una cita en un concierto te da la oportunidad de asegurar que esta experiencia sea recordada. ¿Para bien o para mal? Sigue estos consejos para asegurarte que sea anotada en la lista de experiencias positivas de tu pareja:

Indaga en sus gustos musicales, y trata de ir a un concierto donde confluyan los gustos de ambos. Es importante complacerla, pero tampoco es plan torturarte a ti mismo.

No uses la modalidad: ¡esto es una sorpresa! En este caso, es necesario el detalle de llevar ropa y calzado cómodo.

Si para algunos de los dos resulta aburrido, reinventa el plan sobre la marcha.

Si es una primera cita, no vayas con todos tus amigos.

No te esfuerces en parecer quién no eres, estas en el mejor lugar posible para dejarte llevar.

Evita el exceso de bebidas alcohólicas, si el último recuerdo es ambos vomitando, esto huele a fracaso.

Este es un escenario perfecto para la proximidad física.

Es tiempo de romper mitos, atrévete a mostrarte tal cual eres a través de la música.