Concierto solidario en Paris 15: viaje a los 90 con 90Roll y Randomvisuals

Mañana viernes, 19 de diciembre, la Sala Paris 15 de Málaga acogerá un concierto solidario muy especial. La propuesta consiste en un viaje musical a los 90 de la mano de 90Roll, acompañado por las potentes visuales en directo de RandomVisuals. La apertura de puertas será a las 22:00 horas y la entrada tendrá un carácter solidario por solo 1 euro, destinado íntegramente a la Fundación Olivares.

El evento fusiona música, nostalgia y arte visual en una experiencia inmersiva que celebra una de las décadas más influyentes de la cultura musical. 90Roll recreará el sonido y la energía de los 90, mientras que RandomVisuals aportará un espectáculo audiovisual que enriquecerá la puesta en escena y el impacto emocional del concierto.

La recaudación del evento, como hemos comentado, se destinará a la Fundación Olivares, entidad que lucha contra el cáncer infantil y las enfermedades crónicas graves, ofreciendo apoyo integral y gratuito tanto a los menores afectados como a sus familias. Su labor se centra en mejorar la calidad de vida durante los tratamientos, acompañando a las familias en un momento especialmente delicado.

Las entradas para el concierto solidario se podrán adquirir en taquilla y también están disponibles en Entradium: https://entradium.com/es/events/90-roll-malaga-paris-15

Más información en https://www.instagram.com/p/DSFLHBIjQ3n/