Conoce las canciones que han marcado el 2020

La música es uno de los artes que más une a las personas y a nivel mundial, ya que tiene el poder de hacerles sentir vivos al igual que desconectar o llenarles de energía para seguir con sus rutina. Por tanto, es por eso que despierta un gran interés en la sociedad actual.

Además, cabe destacar que vivimos en tiempos tan tecnológicos que la música consigue hacerse visible en cualquier momento y en cualquier lugar. Vivimos marcados por ella y, esta, se retroalimenta de las reproducciones, comentarios y likes que recibe.

El panorama musical está repleto de artistas que compiten y comparten entre ellos sus canciones con el fin de vivir de la música creando canciones tan destacadas que despierten el alma de sus fans.

Así pues, el 2020 está llegando a su fin y, hasta el momento, en el panorama musical internacional se puede decir que este año estas han sido las canciones más importantes.

Tras ocho años desde su último lanzamiento y declarado como mejor trabajo de su carrera hasta el momento por la conocida revista Rolling Stones, Fiona Apple con su nuevo trabajo Fetch the Bolt Cutters.

Por otra parte, The Weeknd, regresa con su nuevo álbum After hours, donde mezcla sus tradicionales sonidos profundos y melancólicos. Un claro ejemplo del estilo The Weeknd al que estamos acostumbrados.

A su vez, el grupo de rock The Killers ha llegado con un nuevo álbum Imploding The Mirage después de tanto tiempo. En este se aprecia una mezcla de pop, heartland, rock junto a algunos toques más new wave.

La joven Selena Gomez también ha estrenado álbum este año y, como prueba de su buena acogida con los fans, Rare ha conseguido ser número 1 y ya cuenta con 84 millones de reproducciones en YouTube.

En cuanto a las canciones más reproducidas en español, sobre todo durante la época del verano, resalta Anuel AA con El Manual o Caramelo de Ozuna. Además, una de las más populares ha sido Pa’ toda la vida de Don Patricio junto a Mozart La Para, la cual ha sido de las canciones más usadas para acompañar imágenes y vídeos en las redes sociales. Aunque Aitana Ocaña parece ser la artista revelación, ya que ha colaborado con media docena de artistas como Morat, Sebastián Yatra, Reik, Cali y el Dandee, David Bisbal y Marmi y, en todas ellas ha conseguido buenos resultados.

Si nos basamos en los artistas internacionales llegados a la fama durante esta época, Harry Styes, uno de los componentes de One Direction, ha batido records con su nuevo single Watermelon Sugar. Aunque otros artistas como Dua Lipa, Lady Gaga, Ariadna Grande, Billie Eilish, Bruno Mars y Maroon 5 siguen entre los más escuchados.

Algunas de estas canciones se han utilizado en todo tipo de ámbitos. Jugadores profesionales las han incluido en su listado de música para concentrarse y poder llevarse la partida, en películas o series también han marcado el ritmo y en anuncios publicitarios, entre otros.

No obstante, se puede afirmar que el artista internacional que ha arrasado en las listas de éxitos de casi todo el mundo es el joven escocés Lewis Capaldi. Artista que ya nos sorprendió a todos con su Someone You Loved y que, con su primer disco, ha logrado conquistar al mundo entero y a generaciones de diferentes edades. Como muestra de ello, su álbum se encuentra agotado en varios puntos de venta y sus reproducciones online siguen disparándose de manera desorbitada.

Este año, muchos artistas han aprovechado para componer y publicar nuevos sencillos tanto de ámbito nacional como internacional, así como para publicar nuevos discos, como es el caso de los concursantes del talent show Operación Triunfo. El cual después de tres largas ediciones desde su vuelta a la televisión, ha conseguido colocar en las grandes listas de éxitos españolas a la mayoría de sus concursantes y, alguno ha conseguido hacerse un hueco en el panorama internacional.