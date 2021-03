Conocerse en un concierto de música parece una idea un poco loca, ¿no? Según un estudio de expertos de rollosfaciles, todas las personas en conciertos y festivales están más relajadas que de costumbre y están más abiertas a hacer nuevas amistades. Por ello, conocer gente en un festival es una excelente idea. Este es un muy buen lugar para encontrar personas afines a tus gustos y que están en busca de alguien para salir o incluso para reunirte con alguien a quien has conocido en línea y quieres llevar la relación fuera del internet ¿no sabes cómo conocer gente en un festival? A continuación, te dejamos algunas de las cosas a tener en cuenta.

1. Asegúrate de que esté interesado

Con todas las herramientas disponibles hoy en día, saber si una persona está disponible no es difícil y esto es lo primero que debes determinar para que no te decepciones, te lleves un mal rato o inviertas tu tiempo en algo que no tiene ningún futuro. Lo primero es averiguar si la persona está comprometida o en una relación. ¿Cómo puedes hacer? Puedes echar un vistazo a sus redes (Instagram, Facebook, etc.) y WhatsApp a ver si aparece con alguien en forma romántica.

Por otro lado, si no tienes nada de esto a la mano, puedes hacer algunas preguntas o insinuaciones como por qué se encuentra solo en el evento, si a su novio o novia no le gusta ese tipo de festivales o alguna otra indirecta, si tiene interés seguro te lo hará saber.

2. En primer lugar, todos están allí para divertirse

Una de las grandes ventajas de los festivales es que al estar las personas disfrutando de la música y actividades que les gusta, se están divirtiendo y liberando endorfinas que generan una sensación de placer y felicidad. Por lo que no es necesario que te esfuerces demasiado, solo debes pasarla bien y ser tú mismo.

El ambiente de un festival favorece el estado de ánimo y hará que las personas sean más receptivas a conocer gente nueva. Además, ser fiel a ti mismo te permitirá crear conexiones más sinceras, lo que es mejor a futuro.

3. Utiliza un lenguaje no verbal

El lenguaje no verbal es una excelente forma de hacer un primer contacto. Puede ser una sonrisa discreta, una mirada picara, un gesto de aprobación o un guiño, esto dará pie a que esa persona a la que quieres atraer se atreva a acercarse.

Por otro lado, cuando ya se hayan conectado, si realmente te atrae, puedes ir un poco más allá como rozarle ligeramente el brazo, tomarle unos segundos la mano, acercarte un poco cuando le hablas (aprovecha que el lugar es ruidoso) y que sienta tu respiración. Todo esto puede serte de gran ayuda, hacer que haya una mayor atracción y que las cosas fluyan positivamente para ambos.

4. No tengas miedo de presentarle a tus amigos

Presentar a tus amigos no tiene que ser algo para intimidarte. En realidad, esto enfatiza la confianza y te hace lucir más atractivo. Además, puede demostrar a la persona que te interesa que de verdad te gusta y que no temes llevar las cosas más allá. Por otro lado, si vas acompañado evitar presentar a tus amigos incluso puede ser grosero y dar una mala impresión. Si no sabes cómo hacerlo, no te compliques, llévala hasta tu grupo y casualmente dile “oye, estos son mis amigos” así romperás el hielo y empezarán a presentarse sin necesidad de algo demasiado formal.

Los festivales son una gran alternativa para conectar con nuevas personas y ligar, solo ten esto en cuenta y seguro la pasarás estupendamente.