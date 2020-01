Conor Oberst resucita a Bright Eyes nueve años después

Llevábamos desde 2011 sin noticias de Bright Eyes. El proyecto de Conor Oberst, a quien aparte de en Bright Eyes hemos podido disfrutarle en sus bandas Commander Venus, Desaparecidos y Park Ave, vuelve a la actividad nueve años después. Ha pasado tiempo desde The People’s Key (2011) aquel disco grabado junto a Mike Mogis y Nathaniel Walcott en los ARC Studios de Omaha, cediendo la producción del mismo a Mogis, que tenía colaboraciones de Matt Maginn de Cursive, Andy LeMaster de Now It’s Overhead y Laura Burhenn de The Mynabirds.

El sello Dead Oceans ya ha hecho público que lanzará el nuevo trabajo de Bright Eyes que viene acompañado de un teaser que puedes ver al final de esta noticia y de una gira que de momento tiene fechas en Japón, Los Ángeles, Nueva York y Gran Bretaña:

23/3/2020 Tokyo, Japan – Liquid Room

21/5/2020 Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

22/5/2020 Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

20/6/2020 Queens, NY – Forest Hills Stadium

6/9/2020 Salisbury, UK – End of the Road Festival

Seguiremos informando.