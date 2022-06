Cómo convertirse en una estrella del rock

Muchos adolescentes sueñan con triunfar en el mundo de la música y gozar de la fama, el glamur y el dinero de las estrellas del rock.

Ahora bien, formar una banda no es fácil. ¿Qué recomiendan las estrellas consagradas? ¿Cómo han conseguido que la gente los idolatre y adore? En este artículo te ofrecemos el sabio consejo de varios de los grandes nombres de la industria. Algunas de sus recomendaciones puede que te sorprendan.

Alex Turner: «Escribe a primera hora de la mañana»

El primer consejo no tiene nada que ver con los excesos que todos asociamos con la vida de una estrella del rock, pero sin duda es indispensable para convertirse en un músico famoso: encontrar el mejor momento para componer.

Para el líder de los Arctic Monkeys, Alex Turner, el momento de mayor creatividad se produce justo después de levantarse, cosa que comparten muchos científicos y artistas.

En una entrevista, Turner explicó que «las letras se le ocurrían» a primera hora de la mañana, y no durante el día, cuando la mente está «a la defensiva».

Suponiendo que no tengas resaca, esta teoría tiene su lógica: los sentidos todavía no se han despertado del todo y es probable que hayamos estado soñando, por lo que estamos más próximos a la parte del cerebro dedicada a la creatividad.

Sea como sea, a Alex Turner le ha funcionado, ya que sus ocho álbumes de estudio han llegado a lo más alto de las listas de ventas.

Eddie Vedder: «Asegúrate de que la guitarra te cubra siempre la entrepierna»

Hoy en día están muy de moda las guías online. Las guías para aprender a tocar la guitarra son un elemento más entre el mar de tutoriales que campan por la red y que nos enseñan desde hacernos el nudo de la corbata hasta jugar a tragaperras online. Eso sí, hay muchas cosas que las guías no incluyen.

Cuando Bradley Cooper acudió al legendario Eddie Vedder para que le asesorara, el líder de Pearl Jam le dio un consejo único: «asegúrate de que el instrumento te cubra siempre las pelotas».

Aunque parezca que se debe a un motivo estético, existe una razón práctica: estar protegido por si alguien del público te tira algo, como una naranja o una pelota de tenis.

El consejo pareció funcionar, ya que Vedder quedó maravillado con la pose de Cooper en El nacimiento de una estrella, película en la que interpreta a una estrella del rock junto a Lady Gaga.

Shaun Ryder: «No contrates a un manager al que le guste la fiesta más que a ti»

Shaun Ryder, líder de la famosa banda de rock británica The Happy Mondays, sabe muy bien en qué consiste sobrevivir a la locura que supone la fama. De hecho, ha escrito un libro entero sobre el tema.

En How to be a Rock Star, Ryder explica cómo lidiar con los altibajos que supone ser un rockero famoso. Algunos de sus consejos son de sentido común, como, por ejemplo, no corregir nunca un rumor que te deja en buen lugar para crear una imagen pública positiva.

Otros, sin embargo, resultan un tanto curiosos. Ryder aconseja a los futuros rockeros «no contratar nunca a un manager al que le guste la fiesta más que al propio grupo». Aunque suene raro, parece que es algo muy habitual en la industria de la música y tiene consecuencias negativas, como perderse algún concierto importante o usar dinero del grupo para pagar ciertos vicios.

Johnny Marr: «Graba tu riff y envíaselo por correo al líder de la banda»

Los Smiths gozaron de un gran éxito en la década de 1980, y temas como This Charming Man o Hand in Glove ayudaron a popularizar la música indie en todo el mundo.

El proceso creativo que se esconde tras sus grandes éxitos ha sido un tema de debate recurrente; sin embargo, el guitarrista Johnny Marr explica que su secreto yacía en no componer las canciones junto a Morrissey, letrista y cantante del grupo, sino en enviarle los riffs por correo para que este escribiera la letra a continuación.

Cuando la canción estaba lista, los artistas la presentaban al resto de la banda para que el batería y el bajo añadieran su parte al conjunto.

Consejos sobre sexo de las estrellas del rock

Sin duda, el sexo es uno de los elementos de la vida de una estrella del rock de los que más se habla. Tanto es así que el escritor Paul Miles decidió hablar en un libro sobre las actividades extracurriculares de los grandes nombres del rock.

Un sabio consejo que podemos extraer de Sex Tips from Rock Stars es no beber demasiado alcohol antes de practicar sexo, algo que no debería sorprendernos.

A pesar de no contar con el apoyo de la crítica, el libro vale la pena para conocer el influjo de la fama en los fans.