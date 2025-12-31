Cruïlla incorpora a Suede, The Black Crowes y Garbage, entre otros

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Festival Cruïlla suma nuevos nombres a su cartel. El evento regresará al Parc del Fòrum del 8 al 11 de julio de 2026 tras celebrar su 15.º aniversario, y lo hará con una programación que vuelve a combinar grandes nombres internacionales y talentos emergentes de escenas para todos los gustos.

Tras anunciar hace algunas semanas nombres como David Byrne, Pixies, Bomba Estéreo o Two Door Cinema Club, crece con un nutrido grupo de artistas. Entre las incorporaciones más llamativas figuran el regreso de The Black Crowes, tras su paso por la ciudad en 2022, y la presencia siempre arrolladora de The Hives, que siguen defendiendo el rock de alto voltaje con una solvencia escénica incuestionable.

El cartel también seduce a los nostálgicos del indie y el rock alternativo de los noventa con Suede y Garbage, estos últimos anunciando un concierto que el festival presenta como su despedida definitiva de Barcelona. A ellos se añaden nombres internacionales como Faithless, Halsey, Meute o Jon Batiste, junto a una sólida representación catalana y estatal con artistas como La Ludwig Band, Mazoni, Els Pets —celebrando 40 años de carrera—, Parquesvr, Zahara, Sen Senra o Ultraligera.

Un programa amplio y aún abierto, que confirma al Cruïlla como uno de los festivales más transversales y reconocibles del verano.

Toma nota del cartel del Cruïlla