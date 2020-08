Cuéntame una Canción: Nadadora, de Family

El indie español tiene varios grupos señalados como referentes: Vainica Doble, Los Planetas y, por supuesto, Family. Aunque este último sólo editó una obra está considerado punta de lanza de todo lo que vino después. La inmensidad sonora de Un soplo en el corazón llegó en la España resacosa de Curro y Cobi. Era 1993 y estos amigos de Donosti se unieron para crear una obra tan atemporal como mágica. Coincidieron en el mercado con London Weekend de los Another Sunny Day y ambas obras corresponden al sonido de finales de los 80 y comienzo de los 90, así como que fueron bandas de escaso recorrido que dejaron una huella estilística inmensa. Y si los primeros son el recuerdo insignia de la emblemática Sarah Records, Family representan el tesoro mimado de nuestro Elefant Records. Sí, señoras y señores, estamos ante la obra que podría considerarse indie patrio mesolítico. El título está inspirado en la película Le Souffle Au Coeur de Louis Malle y se granjeó el visto bueno de la crítica en cero coma.

Un tema: no busquen entrevistas de ellos en hemerotecas ni internet pues rehuyeron en todo momento de publicidad llegando a distribuir una única foto para la promo. Debido a ello siempre les ha acompañado cierto halo de misterio. Ah, y también es difícil que escuchen algo suyo en una película o serie del streaming, y no es porque no las soliciten, al contrario, pero NO dan permiso y sanseacabó. De momento.

Sí, el álbum está repleto de canciones que te atraviesan como una espada, (si no lo han escuchado, ¿A qué esperan?), pero he elegido este track no sólo para refrescar la memoria, sino también la temperatura climática. Una escueta melodía que produce sensaciones universales y atemporales. La historia que contiene se revela siempre oportuna, vigente y hasta necesaria.

El sencillo tiene claras reminiscencias New Order, rasgueos guitarreros smithsnianos y una voz que entronca con la dejadez modo Carlos Berlanga. Para el diseño de la portada Aramburu eligió una pulcra superposición de colores: azul sobre azul y verde sobre azul. Con ello pretendían dar sensación agridulce ¡Y lo consiguieron!

En mayo del 2003, al cumplirse diez añetes de su edición, fue reeditada en disco compacto. Pero, a pesar de las expectativas, no contenía ningún tema extra, ni remasterizaron de la cinta original. Eso dio un poco como de bajón a sus muchos fans, entre los que me encuentro. Aunque hay que decir, en honor a la verdad, que sí hubo ciertos toques; Aramburu adaptó el diseño original al formato digipack. Algo es algo.

Hace siete, en su vigésimo aniversario, salió a la venta formato vinilo, edición limitada y numerada de 1000 copias. Pero la sorpresa mayúscula llegó en 2015. Entre los fans del grupo hablábamos siempre de una “maqueta plateada”; grabación en un portaestudio de cuatro pistas, donde se incluían demos. Pues bien, del dicho al hecho; todo ello se tradujo en Cassette, editado en CD, vinilo y descarga digital (curiosamente no en casete). Escucharlo es entrar en la habitación de Javier Aramburu y meterte de lleno en cómo, junto a Iñaki Gametxogoikoetxea, crearon esta joya. Mirad si el disco es inspirador que nuestra poetisa Elena Medel publicó en 2007 un cuaderno titulado Un soplo en el corazón, como homenaje a la obra cumbre que es.

Nadadora es una cima del indie-pop donde las gotas –que no gotículas- de agua nos dan en la cara según avanza. Tema tan estival que, ahora con la calor, nos refresca solo de escucharla. En este verano raruno al menos podemos remojarnos y bueno, no está de más observar un amor platónico al son del chapoteo. Ese chico de la letra, que acude cada día pulcramente pertrechado a la piscina municipal, se nos presenta tan noble que hasta vemos por sus ojos como ella da unas brazadas. Sí, una historia de amor sencilla, ya; pero está tan bellamente contada y musicada que sólo podemos arrodillarnos. Hace años, en un disco tributo al mítico álbum, otros grandes, La Buena Vida, la versionaron y les quedó de enmarcado en oro. Dijeron que era “el tema que nos gustaría haber compuesto y cantado nosotros”. Suena tal que así.

Sumérjanse en esta refrescante historia de amor y déjense llevar a ese lugar. Y si el mirón recién peinado nos deja un ladito, también nosotros observaremos a esa nadadora. Siempre sin que ella nos vea, of course.