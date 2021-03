Cuéntame una canción: “Your own sweet way” de The Notting Hillbillies

There is nothing I can do,

nothing I can say,

you’ll do what you want to,

you’ll go your own sweet way

your own sweet way.Now I can talk to you serious,

I can talk to you nice,

but when it comes to love

You won’t take good advice

You’ll go your own sweet way,

You’ll go you own sweet way.It doesn’t matter what I say,

what I do or what I think,

you can lead a horse to water,

you can’t make him drink.

You’ll go your own sweet way,

your own sweet way.

No hay nada que pueda hacer,

nada que pueda decir,

harás lo que quieras,

harás lo que te plazca.

Harás lo que te…

lo que te plazca.Ya puedo hablarte de modo serio,

puedo hablarte de modo agradable,

pero cuando se trata de amor

no aceptarás un buen consejo.

Harás lo que te…

lo que te plazca.No importa lo que diga,

lo que haga o lo que piense,

puedes llevar un caballo al río

pero no puedes forzarle a que beba.

Harás lo que te…

harás lo que te plazca.