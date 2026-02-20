Daniel Benyamin avanza una canción de su segundo álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Daniel Benyamin, afincado en Berlín, es uno de los artistas underground más eclécticos de Europa. En su música desdibuja fronteras sonoras y conceptuales, creando música que desafía, inquieta y llama a la reflexión sobre lo que significa sentir en un mundo cada vez más mediatizado.

El próximo 15 de mayo Daniel publicará su segundo álbum. Su título es Life After Music y saldrá a través de Ghost Palace Records / Cargo. Se trata de un disco doble con cuatro caras temáticas que explora la soledad y el espacio, la vida y el silencio. Cada uno de esos temas da título a cada cara del vinilo.

Como primer avance, Daniel Benyamin ha publicado el sencillo «Holding Hands». La canción explora una silenciosa pero inquietante alienación de las emociones cotidianas. Este primer adelanto sirve como puerta de entrada a la pregunta central del álbum: ¿Qué queda de nuestra vida interior cuando la tecnología empieza a dominar el panorama emocional?

La canción llega junto con un vídeo musical dirigido, filmado y editado por Laura Straubel.

(Foto: Christian Langer)