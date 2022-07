Dave Rowntree, batería de Blur, lanza su primera canción en solitario. «London Bridge» ha sido editada por Cooking Vinyl y está producida con Leo Abrahams (Wild Beasts/Brian Eno/Ghostpoet). Es el comienzo de un nuevo y emocionante proyecto para Rowntree, más de tres décadas después desde que Blur se formara en 1989.

Rowntree: “Cuando tenía poco más de 20 años, en Colchester, comenzaba a ver el número 126 en todas partes. Vivía en una casa que era 126, tomaba un autobús que era 126. Sentí que el universo estaba tratando de llamar mi atención sobre 126 por alguna razón, aunque mi parte racional sabía que eso era una tontería.

«Entonces, ‘London Bridge’ fue uno de esos. Las cosas empezaron a suceder cuando estaba cerca del Puente de Londres, o cuando pasaba en el autobús o en el metro que pasaba por debajo del Puente de Londres. Solo notaba que ocurrían eventos, y era un poco inquietante. Tuve que enfrentarme a mis demonios del Puente de Londres y de eso trata la canción”.

Además de multiinstrumentista experimentado y baterista, Dave Rowntree es compositor de cine y televisión (sus créditos incluyen la serie de Netflix The One y el thriller de crimen tecnológico de la BBC The Capture), locutor de podcasts, piloto de avioneta (e instructor), abogado y exconcejal laborista.

El video de «London Bridge» fue hecho con el trío de diseño francés Cauboyz, y originalmente estaba elaborado a mano con papel en forma de prototipo, antes de que las formas individuales y los cilindros fueran construidos, motorizados y secuenciados juntos.

Escucha ‘London Bridge’ de Dave Rowntree