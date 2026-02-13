Derby Motoreta’s Burrito Kachimba estrenan ‘Gitana’ en directo
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba comparte una versión de «Gitana» grabada el pasado septiembre en su actuación en el Teatro Romano de Mérida.
Esta es la primera de una serie de canciones grabadas en directo en ese concierto que servirán de memoria y homenaje. «La hemos elegido por ser la más icónica de la banda y la que más nos representa», comenta el grupo. «Esta canción es muy especial para nosotros. Sin duda, la que define el género musical tan ecléctico que llamamos ‘kinkidelia’. La propia canción es un viaje, donde el costumbrismo y la espiritualidad del flamenco se unen para ir creciendo hasta explotar en un final doom metal que es, a su vez, una bulería».
En palabras de Miguel: «En el plano personal, para mí fue el concierto más importante y más soñado de mi vida, ya que llevo yendo desde que tengo memoria a ver teatro y conciertos a ese sitio tan mágico, y a donde incluso me saltaba a jugar de pequeño, antes de que llegaran las hordas de turistas».
Escucha Gitana (En directo desde el Teatro Romano de Mérida) de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
Próximos conciertos
13/2/2026 · Burgos · Fundación Círculo de Burgos
Entradas agotadas
20/2/2026 · Bilbao · Santana 27
Entradas aquí
21/2/2026 · Oviedo · Kuivi Almacenes
Entradas aquí
27/2/2026 · Granada · Industrial Copera
Entradas aquí
6/03/2026 · Pamplona · Zentral
Entradas aquí
7/03/2026 · Toledo · Circulo del Arte
Entradas aquí
14/03/2026 · Mallorca · Es Gremi
Entradas aquí
20/03/2026 · Santiago de Compostela · Coruña · Sala Capitol
Entradas aquí
28/03/2026 · Barcelona · Paral·lel 62
Entradas aquí
30/04/2026 · Sevilla · Cartuja Center
Entradas aquí