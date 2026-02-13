Derby Motoreta’s Burrito Kachimba estrenan ‘Gitana’ en directo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba comparte una versión de «Gitana» grabada el pasado septiembre en su actuación en el Teatro Romano de Mérida.

Esta es la primera de una serie de canciones grabadas en directo en ese concierto que servirán de memoria y homenaje. «La hemos elegido por ser la más icónica de la banda y la que más nos representa», comenta el grupo. «Esta canción es muy especial para nosotros. Sin duda, la que define el género musical tan ecléctico que llamamos ‘kinkidelia’. La propia canción es un viaje, donde el costumbrismo y la espiritualidad del flamenco se unen para ir creciendo hasta explotar en un final doom metal que es, a su vez, una bulería».

En palabras de Miguel: «En el plano personal, para mí fue el concierto más importante y más soñado de mi vida, ya que llevo yendo desde que tengo memoria a ver teatro y conciertos a ese sitio tan mágico, y a donde incluso me saltaba a jugar de pequeño, antes de que llegaran las hordas de turistas».

Escucha Gitana (En directo desde el Teatro Romano de Mérida) de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Próximos conciertos

13/2/2026 · Burgos · Fundación Círculo de Burgos

Entradas agotadas

20/2/2026 · Bilbao · Santana 27

Entradas aquí

21/2/2026 · Oviedo · Kuivi Almacenes

Entradas aquí

27/2/2026 · Granada · Industrial Copera

Entradas aquí

6/03/2026 · Pamplona · Zentral

Entradas aquí

7/03/2026 · Toledo · Circulo del Arte

Entradas aquí

14/03/2026 · Mallorca · Es Gremi

Entradas aquí

20/03/2026 · Santiago de Compostela · Coruña · Sala Capitol

Entradas aquí

28/03/2026 · Barcelona · Paral·lel 62

Entradas aquí

30/04/2026 · Sevilla · Cartuja Center

Entradas aquí