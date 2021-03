Descubre cuáles son las mejores canciones sobre casino que puedes escuchar

Si hay algo que caracteriza a las apuestas y al mundo del casino, sobre todo al online, es que se trata de una actividad muy emocionante y la música puede jugar un papel fundamental ya que puede hacer que tus partidas sean mucho más amenas si las amenizas con una buena canción que haga que tu banda sonora de juego sea excelente.

Si vas a jugar en cualquier casino y quieres disfrutar de una buena sintonía de fondo, a continuación te vamos a ofrecer una lista con algunas de las canciones inspiradas en el mundo del juego que no deberían faltar en tu playlist.

“The Gambler”

Kenny Rogers lanzó esta canción en el año 1978 y se ha convertido en una de sus más famosas. Un misterioso jugador es el protagonista de este tema musical en el que se explican algunas lecciones de vida como saber cuándo hay que pasar al jugar a algún juego de los principales casinos online.

“Luck Be a Lady”

Se sabe que Sinatra era un jugador habitual en los casinos de Las Vegas en la década de los año 60, que es cuando vivieron su mayor explosión. Es una canción lanzada en el año 1950 en la que el cantante suplica a los dioses de los dados que estuvieran siempre a su lado.

“Wake me up in Vegas”

Cantada por Katy Perry en el año 2009, es una canción en la que se hace hincapié en el famoso dicho de “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”. Dos de las cosas que la cantante hace en la canción es vestirse de Elvis y casarse, dos de los clichés más típicos de la ciudad del juego.

“Snake Eyes”

Una canción de Mumford & Sons del año 2015 y que trata la mala suerte en el amor de un hombre y su amante. Todo ello adornado con la metáfora de Ojos de Serpiente, la peor tirada que puedes conseguir en el juego de los dados y que consiste en sacar dobles.

“Viva Las Vegas”

El Rey del Rock, Elvis Presley, lanzó esta canción en el año 1963 y que se ha convertido en una de las más populares sobre la famosa ciudad del estado de Nevada. Esta es la canción de la película con el mismo nombre en la que Presley interpretaba a un piloto de carreras que ganaba mucho dinero. Es, sin duda alguna, una de las canciones más versionadas de la mítica leyenda del rock.

“Ace of Spades”

La banda de rock británica Motörhead es la que está detrás de esta canción que se lanzó en el año 1980. Una de sus frases más míticas es “la única carta que necesitas es el as de picas”, no una de las mejores estrategias a tener en cuenta al jugar a algunos juegos de cartas.

¿Conocías estas canciones inspiradas en el casino y lugares tan icónicos como Las Vegas? ¿Sabes de otras canciones que traten también sobre Las Vegas o los juegos de azar?