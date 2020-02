Descubre a los malagueños Inutiless

Inutiless es una banda malagueña de rock nacida en 2015 y formada en la actualidad, tras algunos cambios, por Guillermo (batería), Pablo (bajo), Luis (guitarra), Kike (voz) y Roberto (guitarra). En el año 2018 participaron en el certamen de bandas del IndioRock Festival, compartiendo escenario con grupos como Las Odio, The Unfinished Sympathy o Pollock. También aparecieron en el programa Actúa, de la Cadena Ser, dando un concierto en pleno centro histórico de Málaga.

El pasado año Inutiless publicaron su primer álbum, Possess Us, que han presentado en salas como la Velvet o The Hall, entre otras. Su música es puro rock, potente y, como ellos mismos lo definen, coROCKsivo. En sus canciones no solo hay brío y pegada, también esconden armonías y melodías que revelan una cuidada elaboración. Como muestra de su faceta más vigorosa y clásica, este “Old rocker”.

En Possess Us hay más. Partiendo del rock de guitarras como base, encontramos también canciones largas, repletas de matices y giros, como “Overdrive”, o “Wax on”. En ellas coquetean con el rock de finales de los 60 y principios de los 70 en su vertiente más desarrollada, la que va del “In a gadda da vida” de Iron Butterfly a Led Zeppelin. O piezas zigzagueantes, como “Save me”, nervio y desgarro a partes iguales.

Puedes escuchar entero Possess Us, el primer álbum de Inutiless, en Spotify.