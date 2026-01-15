Desde Asia con Amor y Pop se rinde al shoegaze facturado en China
Seguro que no esperabas un inicio de año tan convulso internacionalmente cuando levantabas tu copa tan solo hace unas semanas y brindabas por ese venidero 2026 . Nuestros mejores deseos y nuestras esperanzas quedaban flotando en el aire cual burbuja de cava copa de Nochevieja.
Algunos indeseables se han propuesto amargarnos la vida con sus megalomanías y ambiciones como si en el pasado 2025 no hubiésemos tenido suficiente drama. A pesar de todo, Desde Asia con Amor y Pop te desea un feliz año en el que sobre todo tengas salud que es lo verdaderamente importante en este mundo demencial. También un poquito de amor y un poquito de dinero, por qué no.
Enero lo vamos a dedicar a China. Ya han aparecido muchas bandas del gigante asiático por el podcast pero esta vez es en modo monográfico por completo. Nuestro avión figurado está lleno de buena música y no de petróleo, por ahí estamos salvados.
Desde Asia con Amor y Pop: especial China
Suenan:
1. Berlin Psycho Nurses » Here Comes the Ganster»
2. Romo «Voyage Through the Digestive»
3. The Wisdow Teeh «Radio Plan»
4. Sinkers «Saturday Night»
5. Little Wizard «Lonely Island»
6. Sheep’s Bed «The Floral Skin»
7. Siyu «Wish You Lullaby»
8. Pocary Sweet «??? Sea Breez»
9. Love Letter Lost «Time For Us»
10. Pale Air «Melt into Air»
