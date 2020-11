El disco nuevo de Bunbury llegará sin singles previos

El próximo 11 de diciembre llegará lo nuevo de Bunbury, su segundo disco de 2020. Ante el año pandémico y la imposibilidad de girar por todo el mundo, el artista maño había decidido ponerse manos a la obra con el sucesor de su reciente entrega, Posible. Recordemos que el nuevo LP del artista tenía previsto el 17 de abril como fecha de publicación y finalmente fue retrasado al 29 de mayo, a consecuencia del coronavirus.

Como decíamos en nuestra reseña: “Posible es una nueva vuelta de tuerca que no pierde conexiones con sus trabajos anteriores. Quizá podríamos emparentarlo en intenciones al salto mortal que supuso el experimental Radical Sonora (1997), ese ejercicio de ruptura con su banda de toda la vida a base de electrónica y exploración. Así lo afirma la letra de “Deseos de usar y tirar”: ‘Como me dijo Nick Cave, tú no eres tu pasado’ una apropiada forma de sintetizar la filosofía que Bunbury lleva aplicando a su carrera desde que comenzó como solista, con pocas concesiones a la nostalgia y más preocupada en crecer continuamente”.

Este verano estuvo compartiendo en sus redes unas imágenes de su banda grabando nuevas canciones. Lo sorprendente de ellas, no es que hubieran aprovechado el confinamiento para ponerlo en marcha, sino que en la Navidad de 2019, cuando su anterior obra ya estaba terminada, andaban preparando nuevo material. Con lo que el plan de entregar dos obras seguidas ya parecía algo pensado de antemano.

Estos días hemos conocido que el disco no tendrá sencillos de presentación y podremos disfrutarlo de una vez. Así lo ha explicado él mismo a través de sus redes sociales:

“La idea con este álbum es intentar que no se pierdan la experiencia de escuchar el álbum completo, sin avances, “ADELANTOS” o sencillos previos que puedan distorsionar o mostrar una idea no ajustada a la realidad completa.

Así que, he pensado invertir los tiempos, que el disco salga antes y la primera impresiónn sea escuchando la historia en su totalidad y en el orden correcto.

Posteriormente, sacaremos algunos “ATRASOS”, con sus correspondiente video clip.

Habrá quien valore esta opción como peor y que coincida conmigo que es mucho mejor!

Sea como sea, espero que no se pierdan la invitación para la experiencia completa, el día 11 de Diciembre:

CURSO de LEVITACIÓN INTENSIVO”

E. Bunbury