Disfruta ya del concierto inédito de Radiohead en 93 Feet East

Radiohead anunciaban hace pocos días que retomaban su compromiso con los seguidores de seguir compartiendo un concierto a la semana.

Todo ello a través de su Biblioteca Pública de Radiohead. En ella, los visitantes de su web oficial podrán crear su propio carné de biblioteca con su número de socio, y acceder a un archivo altamente comisariado y organizado del catálogo del grupo y del correspondiente material visual y diversos artefactos asociados a cada álbum: Material gráfico detallado, vídeos oficiales y actuaciones en directo y en televisión en alta definición sin publicidad, caras B y canciones aparecidas en recopilatorios, merchandising agotado que se fabricará a medida y bajo demanda, listas de reproducción de los miembros de la banda de la época de las sesiones de grabación de In Rainbows, The King of Limbs y A Moon Shaped Pool, y mucho más.

El primero de los nuevos episodios será un espectáculo poco visto, que fue grabado el 16 de enero de 2008 en la tienda convertida en club improvisado del London’s 93ft East.

Estas son las canciones interpretadas:

15 Step

Bodysnatchers

Nude 10:18

Weird Fishes/Arpeggi

All I Need

Faust Arp

Reckoner

House of Cards

Jigsaw Falling Into Place

Videotape

ENCORE:

Up On The Ladder

You And Whose Army?

The National Anthem

My Iron Lung

The Bends

Disfruta aquí del concierto de Radiohead en 93 Feet East