Doctor Explosion versionan a Julio Iglesias en ‘Soy un truhán, soy un señor’

Parece una fantasía imposible unir dos mundos tan dispares como el de Julio Iglesias con el garage rock psicodélico de Doctor Explosion. Pero parece que ha funcionado. Eso cuenta Jorge Explosión sobre lo que le advirtió Jorge Ilegales: «Saca esa versión del álbum y haz un single aparte, porque va a fagocitar tus propias canciones».

Así lo sigue contando:

Lo cierto es que las letras de Julio Iglesias funcionan bien en otro contexto más salvaje, más garage, más punk. En algún momento vi clara esa conexión y vi la unión del “Soy un truhán” de Julio iglesias con el «I Am a Man» de Bo Diddley lo vi junto al garage psicodélico de Count V, The Remains o The Yardbirds, nuestras referencias estéticas.



Me puse a ello y grabamos una sola toma en directo con mucho fuzz y mucha energía más la armónica de Miguel Portela. Cuando la terminé se la envié a Ramón Arcusa del Dúo Dinámico, compositor de la canción junto conManolo de la Calva y el propio Julio, y Ramón, muy cordial, me respondió: «¡Pues vaya cambio! Se la he enviado a Manolo de la Calva y dice: ¡¡Hostias, Pedrín!! No se qué va a pensar Julio, pero tienes nuestro permiso”. Y así, bendecidos por el Dúo, damos rienda suelta a tus peores pesadillas con este hitazo imposible y en vinilo, en edición limitada, grabado y mezclado en Estudios Circo Perrotti y masterizado en Abbey Road por Frank Arkwright (Blur, Oasis, The Smiths).

Escucha ‘Soy un truhán, soy un señor’ de Doctor Explosion

Próximos conciertos Doctor Exlosión

16 de junio * Fuenlabrada * Rocking Fest

23 de junio * Pontevedra * proximamente confirmación

24 de junio * El Toboso (Cuenca) * Zeporrock

1 de julio * San Vicente de Alcántara (Badajoz) * Suberrock

7 de julio * Torre del Mar (Málaga) * Weekend Beach

18 agosto * Sierra Nevada (Granada) * Por Todo lo Alto

22 de julio *Pozoblanco (Córdoba)* Pozoblanco Al Fresco

2 de septiembre * Santa Coloma (Barcelona) * Sintonitzza

23 de septiembre * Mendaro (Guipúzcoa) * Gararock

11 de noviembre * Valencia * 16 Toneladas