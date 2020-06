Echo & The Bunnymen celebrarán sus 40 años en una gira especial

Echo & The Bunnymen se suman a los tours conmemorativos, algo que por otro lado llevan haciendo desde que volvieron a la vida en 1997. Nadie puede achacarles su derecho de autoreivindicación y mucho menos, cuando desde su resurgir han ido entregando periódicamente nuevos lanzamientos.

Tras el realmente fallido The Stars, The Ocean & The Moon (2018) en el que reinterpretaban sus grandes clásicos un poco de aquella manera y a la espera que llegue un disco que de continuidad a su última entrega, Meteorites (2014), la banda de Ian McCulloch y Will Sergeant anuncian una gira por Reino Unido en la que celebran sus 40 años de carrrera.

Echo & The Bunnymen nacieron en Liverpool a finales de los 70 y lanzaron su debut, Crocodiles en 1980, convirtiéndose en una de las formaciones de postpunk más sugerentes de la época.

Hasta 1984 publicaron los que se pueden considerar sus obras imprescindibles: “Crocodiles” (1980), “Heaven Up Here” (1981), “Porcupine” (1983) y “Ocean Rain” (1984). Entre 1988 y 1997 su cantante les abandonó y parecía que los días del grupo estaban contados. Pero McCulloch volvió a coger el micrófono y recuperaron el brío con el magnífico “Evergreen” (1997), para pasar a despejar todas las dudas sobre su futuro.

La gira tendrá lugar en mayo de 2021 por Gran Bretaña, pero no descartamos que se amplíe a más fechas.

Te recordamos las 10 mejores canciones de Echo & The Bunnymen.