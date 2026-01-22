El soleado debut de The Waves, ya en vinilo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Waves es un grupo mallorquín liderado por Guille Wheel. El pasado mes de septiembre publicaron su primer álbum, Summer of Sunshine, exclusivamente en su página de Bandcamp. Un disco luminoso y soleado que hace honor a su título y que se inspira precisamente en la luz del Mediterráneo, en el ambiente de Mallorca, en el mar que la rodea. Desde las primeras notas una sensación de buen rollo, la idea de que el verano es un estado mental y podemos permanecer en él también en invierno, se apodera del oyente. No es de extrañar, con ese pop directo, sencillo, que hunde sus raíces en épocas y estilos diferentes (60s pop, un poco de glam, pelín de powerpop, gotas bien frescas de rock and roll) y con un recuerdo constante a los Beatles y en especial a John Lennon, cuya voz cuesta distinguir por momentos de la de Guille.

Títulos como «Summer breeze» (original, como todas las del disco, no es una versión del clásico de Seals & Crofts), «Having a good time» o «Summer sunshine» no dejan lugar a dudas sobre el ambiente general del disco, aunque algo de melancolía, de tardes mirando por la ventana, se filtra en algunas canciones. No obstante, la sensación global es que se trata de una invitación a tener ilusiones y a disfrutar de las cosas que tenemos a nuestro alcance, sean grandes o pequeñas. En lo musical, desde luego, es difícil acabar de escuchar el disco y no estar de mejor humor que al haberlo empezado.

Aunque el disco puede escucharse en plataformas digitales desde hace unos meses, finalmente en diciembre salió también en formato vinilo, editado por Espora Records. La producción estuvo a cargo de Tomi Solbas en El Teatro Estudio. El disco ha sido mezclado por Tomi Solbas y The Waves y masterizado por Michael Mesquida en Favela Studios.

A continuación puedes escuchar Summer of Sunshine, el debut en formato largo de The Waves, y utilizarlo para combatir el frío, olvidarte de la cuesta de enero, recordar veranos pasados, imaginar veranos futuros o, simplemente, para pasar un buen rato disfrutando de buena música.