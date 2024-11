El Telescopio 768, especial Phantom Limb, con K. Yoshimatsu, Suso Sáiz & Menhir, Ibukun Sunday…

El álbum «Fossil Cocoon: The Music of K. Yoshimatsu» provoca este repaso por los últimos tiempos del sello británico Phantom Limb, con los sonidos que preceden al silencio de Suso Saiz & Menhir, la locura de regrabar la banda sonora del Solaris de Tarkovski por parte de Kevin Richard Martin, los salmos ambientales de Pram Of Dogs, el exotismo isleño de Sabiwa, el monumento a la espesura sonora de KMRU & Kevin Richard Martin, el ambient africano de Ibukun Sunday, y un recuerdo a Eamon Ivri.