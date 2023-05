Entrevistamos a shego por ‘SUERTE, CHICA’

El primer disco de shego, SUERTE, CHICA está compuesto por ocho temas sobre lo difícil que es la vida en general. Rock, pop, techno, disco… una mezcla de sonidos para gritar, estar llena de rabia, pero agradecer que tenemos a amigas que se sienten igual que nosotras. Hoy hablamos con Raquel, Maite y Charlotte sobre ello.

“El enemigo común es la sociedad en la que estamos y cómo tenemos que enfrentarnos a ella con las herramientas pobres que tenemos y lo cara que está la terapia”

Antes de nada, quería situar el Grupo Musicalmente hablando, para quien no os conozca y os descubra ahora. Creo que, en el disco, específicamente en este SUERTE, CHICA he podido ver a las Pixies o a las Hinds como referentes. Quería saber si hay algún sonido más que os influencie para colocaros musicalmente.

Maite: Para este disco, yo creo que hubo bastante mezcla. Teníamos referencias muy muy diversas, o sea, veníamos de hacer un poco las canciones que nos apetecían, sin cortarnos mucho a la hora de escoger referencias para que sonaran de determinada manera. Por ejemplo, veníamos previamente de, “Pablo”, que es una versión de Big Thief y “la kiero a morir” que surgió un poco como inspiración de una canción de Sen Senra. Son sonidos bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, Charlotte y yo nos hemos obsesionado un montón con el disco que ha sacado Paramore, y a Raquel y a mí nos encanta Haim o las Hinds también, pero luego a Raquel le encanta The Cure y The Kooks y el rnb, sabes. Es como que, para este disco no había como un “sí, queremos sonar concretamente a esto”, sino que creo que para cada canción íbamos eligiendo un poco que era lo que mejor nos sonaba y funcionaba.

Sí, eso mismo os iba a decir, que vuestro grupo es “el lado dulce del punk”, pero en el disco tenemos un poco de indie pop, también pop rock, luego hay techno en “steak tar tar” un poquito de medio disco en “me lloro toda”. Quería preguntaros por el proceso de producción y por qué esta miscelánea de estilos.

Raquel: Pues yo creo que es un poco por lo que acaba de decir Maite. Yo creo porque al final somos personas que consumimos música un poco de todo y tampoco nos quisimos cerrar como a tener simplemente un sonido concreto para el disco. Lo que nos pedía cada canción, lo hacíamos.

Al haber tanta mezcla de lo que os gusta, y que cada una quisieseis probar, ¿No os costó estar todas de acuerdo?

Maite: Sobre todo estábamos probando, tampoco nos cerramos a nada porque era como: “Bueno, vamos a ver que nos funciona y con que nos divertimos”. Nos divertimos haciendo música y disfrutamos haciendo música, entonces, sí que nos podemos enseñar las unas a las otras cosas que nos gustan y poner un punto en común. Creo que al final sí que hay un hilo conductor dentro del disco y un sonido, que aunque variamos un poco el género, es común. No sé si será así en próximos trabajos, pero esta era un poco la idea para empezar, porque era la primera vez que hacíamos algo así.

¿Y para definir ese hilo conductor que me dices que hay en el disco, a qué le llamaríais? ¿A la unión en cuanto a vosotras como banda? ¿O a un sonido en específico?

Charlotte: Yo creo que en general lo que engloba el disco es más el concepto, porque de lo que trata todo el disco básicamente es de hacerse mayor y pasar de la adolescencia a la joven adultez y trata más de eso que otra cosa.

Iba a preguntar por eso, que me dijeseis, que hay detrás de SUERTE, CHICA, de este disco…Bueno, ¿Medio disco, medio EP?

Raquel: Oh no

Tenía que salir en algún momento esta pregunta, ¿Qué opináis vosotras del concepto EP, disco, 8 canciones, 7 canciones…?

Raquel: Mira, tuvimos como un poco de prisa en el momento de grabar el disco, o sea, una semana antes de meternos a grabar el disco, aún estábamos haciendo las maquetas. A parte de eso, creo que lo más importante fue cuando pensamos “Bueno chicas tenemos estas canciones, ¿vamos a hacer una más rápido, así para meterla aunque no tenga mucho sentido?” No. Pensamos en que todas las canciones que estaban dentro del disco tenían que ser hits, temazos y lo hemos conseguido.

Charlotte: Y punto.

O sea, no es un disco. Ni un EP, son temazos.

Charlotte: Lo has pillado

Maite: Algo que teníamos claro es que no queríamos canciones de relleno o discos muy largos en los que luego hay cuatro o cinco canciones que te saltas. Todo está sujeto a variaciones para próximos trabajos, pero creemos que a día de hoy la música, por suerte o por desgracia, ha funcionado de una forma muy diferente. Tampoco podíamos hacer de nuestro primer disco algo que no habíamos hecho nunca, que era un disco de 20 canciones y es lo que se hacía antes, cuando ahora la música se consume como singles prácticamente. De hecho, casi no se sigue a un artista en concreto, sino que escuchas las recomendaciones de Spotify, te las guardas en una playlist y tienes una playlist con 5 artistas diferentes o 150. Entonces era como “Bueno, vamos a probar un poco y vamos a hacer canciones muy chulas, y si se queda EP pues qué pena, pero intentemos que no.”

Bueno, por minutaje creo al final no es EP, sino que es disco. Pero vaya, que yo creo que da un poco igual como se llame, si el caso es hacer un trabajo del que estés orgullosa.

O sea, que sí que habéis tenido en cuenta el formato actual de como se consume la música. Es decir, que claro que ha tenido una parte creativa y artística, habéis hecho lo que os ha dado la gana a vosotras, pero también teniendo en cuenta el decir, “Oye, esto no se va a consumir de la misma manera, no podemos darnoslas de bohemias y sacar 20 canciones porque a lo mejor no nos las escucharán”

Charlotte: Claro, justo.

Raquel: Claro, también es que tenemos mucho en cuenta como nosotras consumimos la música. Hacemos algo que sabemos que puede funcionar pensando en la peña que nos escucha

¿Sí que podéis identificar, a pesar de lo pequeñito que es el grupo aún, el público que tenéis?

Charlotte: Son lesbianas todas las que nos escuchan. Siempre hay alguna lesbiana en nuestros conciertos comiéndose la boca con otra

Raquel: O sea, siempre hay alguna lesbiana no, siempre hay algún hetero suelto por ahí, pero el resto de personas son lesbianas.

Charlotte: Vale, sí, tienes toda la razón.

Maite: Ese es nuestro público.

Charlotte: Sí, creo que también es un público muy parecido a nosotras. Como que también formamos parte de la misma generación, más o menos, es fácil adelantar qué es lo que les gustaría, porque también es lo que nos gusta a nosotras.

“De lo que trata todo el disco básicamente es de hacerse mayor y pasar de la adolescencia a la joven adultez”

Me alegro de que me soltéis el comentario del tío hetero. Escuchando vuestra discografía y en lo que habéis hecho antes: el EP de tantos chicos malos y tan poco tiempo, o Vicente amor; ahí sí que tenéis un enemigo fijo, que era el tío moderno, malasañero y en este disco no hay una queja tan concreta, o sea, no hay un enemigo, ¿Es porque le habéis dado prioridad al sonido? ¿Os habéis calmado? ¿Habéis hecho las paces con ellos?

Maite: Llevamos respondiendo preguntas así desde que salió tantos chicos malos y tan poco tiempo, porque “Vicente Amor” fue toda una cosa, se ve que nunca antes se había odiado a los hombres en este país.

No es que no hubiera un enemigo en común, yo creo que, como decía Charlotte, la temática de este disco era más una misma y su mecanismo. El enemigo común es la sociedad en la que estamos y cómo tenemos que enfrentarnos a ella con las herramientas pobres que tenemos y lo cara que está la terapia, más que los hombres en sí. Los hombres tienen sus problemas, que ellos verán los que son, y hay un momento en el que hay que dejar de ser una madre para ellos.

Yo creo que era importante en el disco no categorizarnos como un grupo de pavas que odian a los hombres. Somos chavalas que hacen música porque aman la música y porque aman el discurso, sea el que sea, mientras les nazca de dentro. Entonces no tenemos que estar siempre abanderándonos de “vamos a matarles”, porque no hay que matar aquí a nadie. De hecho, a ver también si se lo apuntan.

Al ser un grupo emergente era super fácil que os catalogaran como “estas chicas son reivindicativas” Son reivindicativas por hacer una canción quejándose de algo, pero podéis ser reivindicativas o no serlo

Maite: Claro, eso es.

Quería que me contaseis que hay detrás de SUERTE,CHICA. Ya me lo habéis adelantado un poco, hablando de las quejas a la joven adultez, la vida en general, lo caro que es todo, lo difícil que es todo; pero que queríais contar con eso

Charlotte: Yo no estuve en el proceso de grabación del disco, pero sí que tuve entendido que cada una ponía como un poco de su experiencia y un poco de su granito de arena en cuanto a quejarse de cosas. Por ejemplo, en MERICHANE cada una, (aunque MERICHANE no tiene nada que ver con esto) sí que poníamos en común como problemáticas de todas para poder crear algo

Maite: Sí, o sea, por ejemplo, las letras del disco, en este caso son mías, pero sí que hay una intención común. Antes de que empezáramos a hacer el disco nos sentamos y hablamos las cosas y dijimos “Bueno, lo que nos apetezca, vamos a poner temáticas que nos sucedan” Y en base a eso las temáticas ya se veían. “Vale pues tenemos dos que hablan de lo mismo, vamos a intentar que cada una hable de una cosa distinta”. Por ejemplo, “Peggy Lee”, que es la última canción del disco, fue como ponerle un broche, para que si de alguna manera no había quedado claro o había sido ambiguo, ser super crudas y decir “venga, aquí está todo enumerado”

Yo intenté que estuviéramos todas en esa canción porque cada frase, como “me gustaría provocarte, me gustaría atreverme a entrarte” dice un montón de cosas que nos gustarían y estamos todas en esas frases. Son cosas que nos pasan y que nos hemos contado entre vosotras.

Eso es súper guay, que os sintáis que vais todas a una, que digáis “Esto nos representa a todas por igual”. Supongo que es super difícil de conseguir

Raquel: Yo creo que es un poco de lo que se trata, o sea, tanto a nivel letras como a nivel todas las decisiones que tenemos que tomar dentro del grupo, obviamente las tomamos pensando en que estemos todas de acuerdo, si no, no.

Charlotte: Sí, también es que es un disco que con el que te puedes sentir muy fácilmente identificada. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando entré en el grupo, ya estaba grabado el disco y más de una canción me ha hecho llorar.

¿Y hacia dónde se dirige ahora shego? Después de este disco, que además son un montón de canciones con un montón de géneros distintos, ¿vais a optar por la experimentación? ¿Por buscar un sonido fijo?

Raquel: Hacia el estrellato

Charlotte: ¡Iba a decir eso, tia!

Raquel: No sé, lo del sonido fijo creo que no es algo que vaya con nosotras. Por ahora no. Hemos hecho nuestro primer disco, es un disco chiquitito, creo que estamos todavía en un momento de experimentar, quizás sí que encontramos de repente un sonido que decimos, “Pues simplemente queremos sonar a esto todo el rato”. Pero bueno, todavía no hemos llegado a eso.

La fase de experimentación intuyo que es súper dulce para vosotras. La libertad de ahora mismo no estar encasilladas en un sonido y poder probar cosas es algo que a vosotras os beneficia un montón.

Maite: Mola. Yo creo que ahora también es importante que tengamos en cuenta que no dejamos de ser una banda de guitarras. Como que podemos experimentar todo lo que queramos, pero creo que siempre se mantiene esa esencia de al final lo que damos en directo.

Rock, llámalo como quieras, pero no deja de ser una banda de guitarras al uso con sus guitarras, su bajo y su batería y que eso perdure. Creo que es chulo, aunque se pueda experimentar todo lo que queramos, claro.

¿Y para los conciertos chicas, nos podéis adelantar algo?

Raquel: Sí mira, te decimos fechas:

06/05 · VALENCIA (Festival INCENDIARI)

22/06 · MADRID (Festival TOMAVISTAS)

08/07 · BARCELONA (Festival CRUÏLLA)

01/09 – 02/09 · BURELA (Festival OSA DO MAR)

