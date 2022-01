Entrevistamos a la banda mejicana Secret Agent

Algunas bandas se disparan hacia el éxito y la popularidad de inmediato por tener integrantes de otras bandas más notorias en la escena del rock azteca, pero Secret Agent es de esas bandas de culto poco conocidas, o surgidas hace poco tiempo, que se sienten a gusto enfocándose en su arte y enfocándose en un género musical propio al que tuvieron que inventarle el nombre para no ofender a los puritanos de las etiquetas musicales. Raquel (bajista), Alice (baterista) y Rick (guitarra) crearon Secret Agent para hacer bailar y para hacer mover las caderas a mas de uno con las influencias de los Ramones, Dick Dale, Hendrix, Pink Floyd, The Ventures y hasta Ennio Morricone se deja sentir en los sonidos de esta banda de espías musicales. Rick Deliz, guitarrista del proyecto se dio el tiempo para dialogar en Muzikalia de este proyecto lleno de idoneidad y extensa cultura musical; nos dio su opinión acerca de la desmedida saturación de proyectos musicales en plataformas digitales, de las colaboraciones que han podido tener en diversas canciones de su repertorio, de gustos por directores de cine, de su relación con Carlos Ann, del mundo del espionaje vintage que se apodera de sus melodías y como lo han trasladado a su trabajo musical.

¿Cuál es la leyenda breve de Secret Agent?

Hace uno años se dio la oportunidad para empezar a tocar juntos. Nos conocimos como músicos de apoyo en proyectos de otros artistas, así fue como iniciamos Secret Agent. Alice como baterista y yo en la guitarra estábamos acompañando en una gira al español Carlos Ann, por ahí del año 2014, en una gira que él hizo en México, tanto en la ciudad de México como en provincia. En el 2015 conocimos a Rack (bajista) y ahí decidimos armar este proyecto.

¿De esa gira que mencionas fue que surge la oportunidad para que Carlos Ann posteriormente aceptara colaborar con ustedes ya en Secret Agent?

En 2019 sacamos un disco que se denomina Mata – Hari y posteriormente hicimos la canción “Danzarina del placer”, ahí se contó con la colaboración de Carlos Ann y Marcela Viejo, de la banda Quiero Club. Esa canción tuvo una buena difusión en diversos países de América y Europa. Carlos Ann es un tipazo, gran compositor, gran cantante y amigo de nosotros; tuvimos ese gran honor de colaborar con él.

Tienen mucha relación (directa o indirectamente) con músicos españoles. También cuentan con colaboraciones de Juan Covarrubias, quien fuera músico de Bunbury.

Tenemos el honor de trabajar con Juan Covarrubias, él es chileno y vive en Los Ángeles, el graba todos nuestros sintetizadores; lo consideramos un genio, tiene una onda psicodélica que nos encanta. Él estuvo en el disco Unplugged de Enrique Bunbury, Juan hizo los sintetizadores análogos, sonidos experimentales como invitado para ese show. También fue músico de gira con Draco Rosa; Covarrubias es un chico muy talentoso y esperamos poder seguir colaborando con él en lo que venga para el grupo.

¿Cómo utilizaron su tiempo, en los términos artísticos, la época de la pandemia?

Aprovechamos la pandemia para componer canciones nuevas, casi todo fue escrito durante la pandemia del 2020; en el 2021 escribimos cosas nuevas, estamos sacando sencillos cada cierto tiempo que podamos, queremos sacar el disco completo en febrero del 2022, queremos sacar algunos en vinyl, el clásico disco compacto y si se puede irnos de gira. Nos gustaría ir a Europa, regresar a Estados Unidos y diversos lugares donde nos han estado escuchando.

¿Fue difícil mantenerse presente, sacar música nueva en medio de este desconcierto?

Hay que tener presencia y música nueva, en especial ahora que hay tantos grupos luchando por su lugar en el mundo de la música. Estamos haciendo música para que la gente escuche y queremos hacer música para televisión, buscar entrar en series y películas. Nos interesa mucho eso de entrar en televisión y filmes, ya que somos una banda de música instrumental en su mayoría, con toques de surf, psicodelia y rock.

¿Quizá les caería bien algún reboot de películas de El Santo o que Netflix haga una serie de ese luchador?

El kitsch y el surf siempre caen en este tipo de películas. Películas como las que hace Tarantino, nos encanta el trabajo de Alex de la Iglesia, Santiago Segura y su Torrente; nos gusta ese tipo de películas españolas, sería un sueño aparecer en alguna película de ellos.

¿Cuál fue su perspectiva de la forma en que la música se hizo presente o llegó en el encierro para mucha gente? ¿Sienten que cambió en algo la forma de descubrir música?

Yo lo sentí un poco igual, yo creo que la gente conoce música nueva por las plataformas digitales, ahora es más esa la forma de conocer una banda. Ya no es tanto de ir a una tienda de discos y que te guste la portada del disco o por que un amigo te lo recomendó. Yo no soy de escuchar la radio o ver la televisión, yo personalmente he sabido de grupos nuevos por recomendaciones, yo soy de los que escucho mi Black Sabbath, mi Pink Floyd y mi Hendrix. Con la pandemia, la gente con su tik tok y redes sociales se encerró y fue descubriendo cosas nuevas; incluso, ahora con los live streams, es algo nuevo que no se hacía, no era tan popular antes. Me imagino que mucha gente conoció música nueva con los shows en vivo, vía live streams. Nosotros no somos tan fans de los live streams, nos gusta más la interacción con el público, la energía de un show en vivo.

¿Pero hay un live stream de Secret Agent?

Nosotros hicimos un live stream, lo hicimos juntos la bajista y yo, pero Alice nos envió sus tracks y así lo armamos. Pero poco a poco se va iniciando de nuevo lo de los shows y yo creo que ahí es donde la gente realmente conoce a las bandas, cuando las ve en vivo. La gente va a ver una banda y quizá a la banda abridora no la conocían, pero les gusta el show de esa banda y la empiezas a recomendar con amistades y así es como poco a poco el grupo va consiguiendo seguidores.

¿Piensas que existe una saturación de proyectos musicales, tomando en cuenta que no todos son de calidad? Lo comento porque ya cualquiera puede hacer música con una computadora y solo dar un click y subirla a todo el mundo sin pasar un filtro de calidad.

La música es terapia para las personas. La música es top en mi vida, sin la música no sé cómo existiría yo. Se podría decir que hay una saturación de propuestas, pero en realidad no lo es, es una oportunidad para las personas de expresarse. Si tienen forma de sacar su música o subirla desde su casa por satisfacción personal que bueno, realmente es una forma de expresión muy importante en la vida. Obviamente, un pequeño porcentaje de los grupos van a ser populares porque cuentan con el apoyo económico o el apoyo con dinero de un sello discográfico, o quizá tuvieron mucha suerte, hay muchos factores para que pueda darse a conocer un proyecto.

¿Como musico no te da impotencia ver propuestas de menor calidad o grupos que tienen más recursos que calidad y que gozan de esa popularidad para sus proyectos?

A Secret Agent yo lo considero una banda de culto, no somos mainstream, no vamos a competir con Bad Bunny o el reguetón, no me importa, no es la música que yo escucho. La mayoría de las bandas que yo escucho son de culto también. Uno luego se siente mal que no te invitan a un festival, pero es el ego de uno, uno debe controlar eso y dedicarse al arte y la composición. Qué bueno que exista una saturación de música, hay público para todo, para todos los géneros. Si llega algo original y diferente al principio no van a ser populares por ser diferentes, pero tienes la oportunidad de atraer a diferentes audiencias y eso es más importante.

Muchas veces la misma gente quiere que su banda favorita siga siendo de culto, underground, como que no quieren que sean populares, la hacen suya y no quieren “compartirla”.

Ese sentimiento de que uno hace a la banda suya es importante. Y las bandas van cambiando, yo estoy a favor de eso, que se puedan expresar sin la presión de su público. Hay bandas que cambian demasiado y ya no te gusta ese grupo, me ha pasado. La gente dice cosas como que solo las escuchan de tal año a tal año, hablan de que ya se vendieron, de que ya se comercializaron demasiado. Yo creo que por eso los grupos que me gustan son más de culto, quizá no son tan populares, pero yo soy su fan, los sigo, compro su música y también me inspiran para crear música propia.

El ejemplo eterno de Metallica y su “antes y después” del llamado álbum negro.

Yo soy fan de Cliff Burton, me gustan solo los primeros discos y después ya no he escuchado tanto su música de Metallica; pero voy a los conciertos y sigo siendo fan. Es importante la conexión que tienes con el público, hay grupos que se desconectan de su público y cambian totalmente su música. Quizá ahora tengan más fans por esos cambios y quizá la gente que los dejo de seguir encontraron otros grupos, a mi me paso con Slayer. Y es válido, el artista debe obedecer a su intuición, a su creatividad y no solo hacer las cosas para complacer su público.

Otro ejemplo de esto es Enrique Bunbury, de llevar la bandera del rock and roll con Héroes del Silencio, al dar el salto de solista sorprendió a sus fans con sonidos y géneros totalmente diferentes.

El buen músico, el buen compositor lo va a hacer y no le va a importar, quizá también está experimentando, tal vez no le gusta y vuelve a cambiar. Recuerdo cuando Bunbury saco su primer disco solista era con más electrónica, bien por él, es importante que el músico pueda expresar lo que siente y experimentar con diferentes géneros, posiblemente va a perder fans y va a conseguir a otros. Hay algunos como David Bowie, puede hacer lo que quiera y siempre vamos a ser sus fans. Opino que hay pocos músicos que pueden hacer eso porque realmente son genios en la música, realmente hay muy pocos que pueden cambiar y seguir manteniendo esa base de fans desde el principio.

Debe ser complicado navegar entre diversos géneros y obtener respuesta positiva de un público nuevo. Ustedes son un ejemplo de ello.

Tremendo ejemplo somos Secret Agent, todos somos melómanos, todos nos gustan diferentes estilos. Vamos desde el pop de los sesentas hasta el death metal. Nuestro grupo es una fusión de surf, punk, rock, rockabilly, spaguetti western, rock clásico psicodélico, etc. Nosotros tuvimos que inventarnos un nombre de género. Nos decían: “Ustedes no son surf”. Bueno entonces somos Psy-Spy-Instro-Surf (Risas).

Y algo o mucho de rockabilly…

Hemos hecho colaboración con Vince de Los Rebel Cats, una de las bandas más conocidas de rockabilly en México. No nos vamos a salir mucho del género porque ya sería muy confuso para todos, pero estamos en ese invento de género que hicimos.

Si no funciona pueden inventar uno de “balada-cumbia-electro-punk”.

No, no lo creo… (Risas)

¿Crees que, posiblemente, en algún momento, ahorita que hablamos de esos genios musicales que quieren experimentar en otros géneros, ustedes lleguen a poner rumbo por otros estilos, que quizá de repente hagan una canción de heavy metal o música electrónica?

No tenemos un límite para crear música de diferente género, pero si eso sucediera sería otro grupo o con otro nombre. Creo que la música de Secret Agent se basa en música de espías. Principalmente nuestro disco nuevo, Moros en la Costa, es mayormente instrumental, pero el concepto tiene que ver más con el espionaje del mundo actual y de historias pasadas; la música tiene tendencia surf, tendencia retro, de películas vintage, viene un género marcado de lo que queremos hacer. No creo que podamos sacar un tema de heavy metal, aunque nos gusta esa música a los tres; no lo haríamos en este grupo, tampoco somos una rockola; si hiciéramos algo diferente, algo heavy o electrónico si sería otro proyecto. No queremos confundir a la gente. Por ejemplo, Alice está en After Silence, que es un grupo de heavy metal. Raquel tiene el proyecto de Abominables que mezcla música electro indie con mucha melodía. Pero siempre es importante quedarse en el enfoque del grupo y no irse tanto a otros lados.

¿Cuál sería el mensaje para la gente que quiera conocerlos e introducir su vida en la música de espías?

Si les interesa música de espías con surf rock, con buenas guitarras y baterías, bajo y teclados psicodélicos pueden visitarnos en secretagent.com.mx y de ahí salen los enlaces para ver todas nuestras redes sociales. Los invitamos a escuchar al grupo, tenemos muy buenos músicos, Alice en la batería, Raquel en el bajo y yo en la guitarra; también escucharán los sintetizadores de Juan Covarrubias en las canciones. Queremos que se unan al mundo del espionaje y las conspiraciones con nosotros.

Es un buen soundtrack para las Covid/Conspiraciones.

Yo estoy precisamente en la mitad, tengo amigos con creencias de cada lado. Los escucho, leo y trato de informarme también para no estar de un solo lado en la opinión. Este disco de Moros en la Costa tiene mucho que ver con eso de estar al pendiente y echar un ojo a todo lo que sucede, de ver cómo pasan o se ven las cosas desde la perspectiva de la política, la religión, de las intrigas y temas dentro de la pandemia, etc. Del saber o suponer qué es verdad y qué no es la verdad.

¿Tienen posturas similares dentro de la banda con este tipo de temas?

Estamos afines los tres, si no fuera así sería muy difícil llevar el proyecto. Hay grupos que sacan a integrantes por posturas o ideologías diferentes, creo que dentro de Secret Agent estamos bastante parecido, no hablamos mucho de política y religión, pero creo que somos diferentes en algunas cosas y más semejantes en otras, pero con una buena química.

Para despedirnos, no siempre hago la pregunta y hoy creo que viene mucho al caso. ¿Si Secret Agent fuera una película, que película sería?

Definitivamente una de James Bond. “On Her Majesty’s Secret Service” de finales de los sesenta. Tiene poco de acción, misterio, peligro, como todas las películas de Bond, pero como nosotros tenemos ese toque retro, vintage, el arte, el sonido del grupo, yo diría que esa.