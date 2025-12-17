Lo último:
Brunetto
Escucha el nuevo disco de Brunetto, Ooparts

Redacción MZK

Brunetto regresa a la actividad tras cinco años de trabajo silencioso con Ooparts, un mini-álbum de seis cortes que condensa su universo creativo: trip hop, electrónica, urban beats e hip hop abstracto entrelazados con libertad y una marcada vocación cinematográfica.

Publicado por Beautiful Accident, el disco incluye colaboraciones con Ëda Díaz y Young Quincy, además de un rework que dialoga con Sheroine, y plantea un viaje sonoro basado en el sampleo, las atmósferas sintéticas y una electrónica sin corsés, tan enigmática como ajena a los dictados del estilo.

Aunque en este tiempo ha desarrollado una sólida trayectoria entre bambalinas como responsable de prensa y colaborador de la escena electrónica, Brunetto nunca abandonó su pulsión creativa. Al contrario, los años han afinado su enfoque y reforzado una identidad artística que rehúye las etiquetas fáciles.

Ooparts no funciona como un simple regreso, sino como la confirmación de una pasión sostenida por explorar, remover ideas y construir un multiverso propio, coherente con una trayectoria que combina discos, remezclas, actuaciones en festivales clave y un papel decisivo en el impulso de la electrónica independiente en España.

Escucha ‘Ooparts’ de Brunetto

